Sancionan a modelo colombiana por publicidad engañosa

A más de un año de que la modelo e influencer colombiana diera a conocer en sus redes, productos de detección rápida del COVID-19, un organismo de su país le puso una sanción ejemplar por hacer publicidad engañosa.

Esta resolución adquiere importancia ya que, a pesar que en las redes sociales (a nivel internacional) no se tiene una profunda regulación sobre la materia, ya se están tomando cartas en el asunto, esto para que las ´figuras´ no engañen al público consumidor.

Fue así que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo el análisis de las publicaciones sobre el producto ´Promed COVID 19 Rapid Test´ para la detección del coronavirus, donde la modelo señaló que estaban aprobadas por el organismo, pero en realidad no tenía el aval.

Esto llevó a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia multara con más de 136 millones de pesos colombianos (casi un millón de pesos mexicanos) a la celebridad.

"Elizabeth Loaiza Junca emitió una publicidad que pudo afectar el derecho que les asistía a los consumidores a ser protegidos contra la publicidad engañosa, toda vez que ésta publicó en la red social Instagram el producto ProMed COVID 19 Rapid Test", indicó la SIC.

Hasta el momento, la belleza colombiana no se ha pronunciado contra la fuerte sanción que le dio el organismo.