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Se confirma que 6 tripulantes de avión fallecieron

El avión cisterna KC-135 de EU se estrelló en el oeste de Irak

Por AP

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Se confirma que 6 tripulantes de avión fallecieron

Washington.- Los seis miembros de la tripulación de un avión cisterna KC-135 de reabastecimiento en vuelo que apoyaba operaciones contra Irán murieron, informó el viernes el ejército de Estados Unidos, después de que su aeronave se estrellara en el oeste de Irak.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, indicó que la caída del avión ocurrió tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves en "espacio aéreo amigo", y que el otro avión aterrizó sin problemas.

El incidente eleva el número de muertos en la Operación Furia Épica a al menos 13 militares de Estados Unidos, siete de los cuales fallecieron en combate. Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, entre ellos, ocho de gravedad, informó el Pentágono a principios de esta semana.

Al momento se desconoce la causa de la caída del avión. El Comando Central de Estados Unidos indicó que "las circunstancias del incidente están bajo investigación, pero la pérdida de la aeronave no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo".

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Un funcionario de Estados Unidos, que también habló bajo condición de anonimato para tratar la situación en desarrollo, dijo que el otro avión involucrado también era un KC-135. Yechiel Leiter, el embajador de Israel en Estados Unidos, escribió en X que el otro avión aterrizó sin problemas en Israel.

La caída ocurrió después de que tres cazas F-15E de Estados Unidos fueron derribados por error la semana pasada por fuego kuwaití amigo.

Basado en el mismo diseño que el avión de pasajeros Boeing 707, el avión cisterna ha estado en servicio durante más de 60 años, apoyando a la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, así como a aeronaves aliadas, según una descripción hecha por la Fuerza Aérea. 

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