"Se desatará el infierno en Irán"

Teherán, Irán.- El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo un nuevo mensaje, plagado de groserías, en que amenaza con intensificar los ataques contra Irán y su infraestructura si no abre el estrecho de Ormuz antes del martes, luego que fuerzas de Estados Unidos rescataron a un aviador herido cuya aeronave, derribada por Irán, cayó tras las líneas enemigas.

En una publicación en redes sociales, Trump prometió atacar plantas eléctricas y puentes de Irán. "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", escribió el mandatario en su red social, Truth Social. Terminó su publicación con "Alabado sea Alá".

Donald Trump ha emitido plazos similares antes, pero los ha extendido cuando mediadores han anunciado avances hacia el fin de la guerra, que ha cobrado millas de vidas, sacudido los mercados globales y disparado los precios del combustible en poco más de cinco semanas.

La próxima fecha límite de Trump se centra en la creciente alarma por el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, crucial para los envíos de petróleo y gas del golfo Pérsico, así como para suministros humanitarios. Algunos barcos han pagado a Irán por el paso.

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Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, un portavoz de la presidencia iraní, dijo en redes sociales que el estrecho puede reabrirse sólo si algunos ingresos de tránsito compensan a Irán por los daños de la guerra.

Un alto asesor iraní, Ali Akbar Velayati, advirtió en redes sociales que Teherán también podría interrumpir el comercio en el Bab el-Mandeb, un cuello de botella clave hacia y desde el mar Rojo.

Ataques en el Golfo

En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades informaron que cuatro personas —un nepalí y tres paquistaníes— resultaron heridas en incendios provocados por los restos de la interceptación de un proyecto iraní en el puerto de Khor Fakkan, y que los restos interceptados causaron incendios en una planta petroquímica en Ruwais, lo que obligó a paralizar las operaciones.

En Kuwait, un ataque con drones iraníes provocó daños considerables a plantas eléctricas y una planta petroquímica. También dejó fuera de servicio una desalinizadora de agua, según el Ministerio de Electricidad.

En Baréin, la agencia oficial de noticias del reino informó que un ataque con drones provocó un incendio en una instalación de almacenamiento de la compañía nacional de petróleo y en una planta petroquímica estatal.

En Israel, las autoridades de rescate informaron que buscaban a tres personas en la ciudad de Haifa, al norte del país, tras el impacto contra un edificio de apartamentos. Aún no se sabe con certeza qué fue lo que lo impactó.

En Líbano, cuyo Ministerio de Salud dijo que un ataque israelí sin previo aviso mató a cuatro personas en Beirut, han muerto más de 1.400 personas y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes mientras atacaban a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán.