Se eleva tensión en M. Oriente

Washington.- Estados Unidos e Irán elevaron este jueves la tensión con un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz a pocas horas de que se cumpla un mes del inicio del alto el fuego entre las partes.

Cuando el alto el fuego decretado por Trump el 8 de abril está a un día de cumplir un mes de vigencia, las fuerzas armadas norteamericanas e iraníes se vieron envueltas en un intercambio de fuego donde ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión; en un acto que contradice los supuestos avances de conversaciones hacia un acuerdo de paz.

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Previamente el Comando Central estadounidense había comunicado que atacó centros de "mando y control e instalaciones militares iraníes, como respuesta a un ataque de misiles, drones y embarcaciones rápidas de parte de Teherán en contra de sus tres buques destructores, USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason, mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

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"Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!", sentenció el mandatario.

Luego del intercambio de fuego, Trump defendió ante la cadena ABC que el alto el fuego "sigue vigente" y que solo se había tratado de un "golpecito de amor".

Mientras que el Ejército de Irán denunció que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní, y aseguró haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

Bombazos en Líbano

Al menos doce personas murieron en una serie de ataques israelíes contra el sur del Líbano, entre ellos un paramédico que se encontraba de servicio, mientras que otras 37 resultaron también heridas pese al alto el fuego en vigor desde mediados del mes pasado.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano informó de un bombardeo que causó cinco muertos y dos heridos en la localidad de Haboush; otro que dejó tres fallecidos y 15 heridos en Doueir, así como un tercero con tres víctimas mortales más.