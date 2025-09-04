logo pulso
Se tiene control militar del 40% de Gaza: Ejército israelí

Por EFE

Septiembre 04, 2025 03:17 p.m.
A
Se tiene control militar del 40% de Gaza: Ejército israelí

El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes.

Según fuentes en el terreno, hay cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios. 

"Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación (...) en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40 % de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días", aseguró en un videomensaje a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin, sin dar más detalles.

Mientras la artillería y las bombas golpean en torno a la ciudad más grande de Gaza e Israel promete una nueva ofensiva punitiva, los palestinos en la ciudad están paralizados por el miedo, sin saber a dónde ir, cuándo salir y si alguna vez regresarán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Israel ha declarado que la Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, es una zona de combate mientras el ejército avanza con aviones para tomarla en una campaña para someter a Hamás. Partes de la ciudad ya se consideran "zonas rojas", donde se ha ordenado a los palestinos evacuar antes de los esperados combates intensos.

