Senado exhorta a declarar cárteles como terroristas en México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum declarar a los cárteles que operan en México, incluido "El Cártel de los Soles" de origen venezolano, como organizaciones terroristas.

En rueda, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expuso que se presentó este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Ley de Seguridad Nacional y a través del Consejo de Seguridad Nacional que preside, declare al denominado "Cartel de los Soles" como organización terrorista.

Ello en virtud de las amenazas que representa para la seguridad nacional y regional, así como, a todas aquellas organizaciones del crimen organizado que operan en territorio nacional y que, mediante el uso sistemático de la violencia, ponen en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la Soberanía de la Nación.

"Se tiene que denunciar esto es en consonancia con declaratorias en otros países, lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú y eso se tiene que trabajar para tener una mayor cooperación regional, una cooperación hemisférica y no tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado y se llene de criminales para destruir nuestro país", apuntó.

Acompañado de senadoras y senadores, dijo que no podemos poner en riesgo aún más el régimen democrático en México, lo han destruido y por ello tenemos todos los antecedentes para solicitar este punto de acuerdo para que se discuta aún poniendo en riesgo la vida de todos los que estamos aquí.

Por otra parte, se refirió al amparo que tramitaron los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se han amparado este par de cínicos, sinvergüenzas y corruptos que traficaron con influencias en el pasado gobierno y en los gobiernos de Morena para generar jugosos dividendos y actos de corrupción, que es el Andy y el Bobby López Beltrán, hasta apodos de capos tienen, se tiene que investigar y se tiene que llegar a las últimas consecuencias".

Aseguró que por ello el gobierno quiere que nos quedemos callados y no nos vamos a callar, vamos a estar de frente denunciando de manera clara, de manera precisa y de manera contundente.