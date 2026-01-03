logo pulso
Mundo

Separatistas de Yemen declaran independencia

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
Separatistas de Yemen declaran independencia

Adén, Yemen.- El movimiento separatista de Yemen anunció una constitución para una nación independiente en el sur, y exigió que otras facciones del país acepten la medida, lo que representa una escalada en una confrontación entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por EAU, describió el anuncio como una declaración de independencia para el sur. Sin embargo, no estaba claro si la medida podría implementarse o era en gran medida simbólica. El mes pasado, combatientes vinculados al CTS tomaron el control de dos provincias del sur que estaban en poder de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y se apoderaron del palacio presidencial en la principal ciudad del sur, Adén. Miembros del gobierno reconocido internacionalmente, que había estado asentado en Adén, huyeron a la capital saudí, Riad.

El viernes, aviones de guerra saudíes bombardearon campamentos y posiciones militares controladas por el CTS en la provincia de Hadramout, mientras combatientes respaldados por Arabia Saudí intentaban apoderarse de las instalaciones.

Partido de Machado denuncia el paradero desconocido de un activista detenido

SLP

EFE

Julio Velazco fue detenido el 2 de septiembre de 2025

Tribunal de Pakistán dicta cadena perpetua a periodistas y exmilitares por disturbios

SLP

AP

La condena a periodistas y exmilitares en Pakistán refleja las crecientes restricciones a la libertad de expresión en el país.

Investigación en curso sobre el incendio en bar de Suiza

SLP

AP

Un incendio devastador en un bar de Crans-Montana deja múltiples víctimas durante la celebración de Año Nuevo.

Ataque de la CIA en Venezuela: Maduro guarda silencio pero se abre al diálogo

SLP

AP

La presión internacional se intensifica en Venezuela con el ataque de la CIA mientras Maduro busca diálogo con EEUU.