Separatistas de Yemen declaran independencia

Adén, Yemen.- El movimiento separatista de Yemen anunció una constitución para una nación independiente en el sur, y exigió que otras facciones del país acepten la medida, lo que representa una escalada en una confrontación entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por EAU, describió el anuncio como una declaración de independencia para el sur. Sin embargo, no estaba claro si la medida podría implementarse o era en gran medida simbólica. El mes pasado, combatientes vinculados al CTS tomaron el control de dos provincias del sur que estaban en poder de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y se apoderaron del palacio presidencial en la principal ciudad del sur, Adén. Miembros del gobierno reconocido internacionalmente, que había estado asentado en Adén, huyeron a la capital saudí, Riad.

El viernes, aviones de guerra saudíes bombardearon campamentos y posiciones militares controladas por el CTS en la provincia de Hadramout, mientras combatientes respaldados por Arabia Saudí intentaban apoderarse de las instalaciones.