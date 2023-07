Separatistas matan a 10 civiles en ataque al noroeste de Camerún

YAUNDÉ, Camerún (AP) — Separatistas armados y con uniformes militares mataron a 10 civiles e hirieron a tres en un ataque contra una transitada intersección en el noroeste de Camerún, informó el lunes el gobernador regional.

El suceso ocurrió el domingo en Bamenda, la capital regional, indicó el gobernador, Debben Tchoffo, añadiendo que entre las víctimas había una pareja recién casada. Ocho personas murieron en el lugar y otras dos luego en el hospital.

Durante los últimos seis años se ha desatado un conflicto entre las dos comunidades anglófonas de Camerún, llamadas oficialmente el Noroeste y el Suroeste, donde separatistas armados han chocado con el ejército.

Tras la represión de protestas pacíficas en 2016, grupos rebeldes se han movilizado y han jurado luchar por la independencia de las zonas anglófonas, las que llaman Ambazonia.

Human Rights Watch estima que hasta 2022, por lo menos 4 mil civiles murieron y más de 700 mil fueron desplazados por la violencia.

El gobernador aseveró que los atacantes en el hecho del domingo buscaban "sembrar el pánico entre los civiles que han colaborado con los militares al reportar presuntos separatistas". Añadió que se ha lanzado un operativo de búsqueda por los atacantes.

Partidarios de ambos bandos se acusaron mutuamente por el hecho en las redes sociales. Un video tomado en el lugar muestra cadáveres en el piso mientras personas pasan por la zona. Algunos toman fotos con sus celulares, otros lloran.

The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente la autenticidad del video, aunque Tchoffo afirmó que el video fue tomado en la zona del ataque.