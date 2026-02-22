Servicio Secreto abate a joven armado que intentó ingresar a propiedad de Trump en Florida

WASHINGTON (AP) — Un joven armado ingresó en auto al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, cuando otro vehículo salía, antes de ser abatido la madrugada del domingo, según un vocero del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El joven, de poco más de 20 años y oriundo de Carolina del Norte, tenía un bidón de combustible y una escopeta, según Anthony Guglielmi, el portavoz. Su familia lo reportó como desaparecido hace unos días, y los investigadores creen que se dirigió hacia el sur y que en el camino consiguió la escopeta.

Guglielmi dijo que las autoridades encontraron la caja del arma en el vehículo del hombre después del incidente, que ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada.

La persona abatida fue identificada por los investigadores como Austin Tucker Martin, de 21 años, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente detalles de la investigación.

Trump ya ha enfrentado amenazas contra su vida, incluidos dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024. Aunque el presidente suele pasar los fines de semana en su complejo, él y la primera dama Melania Trump se encontraban en la Casa Blanca cuando ocurrió la irrupción en Mar-a-Lago.

Tras ingresar cerca de la puerta norte de la propiedad, el joven fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un elemento de la policía del condado Palm Beach, según el jefe policial del condado Palm Beach, Ric Bradshaw.

"Se le ordenó que soltara esos dos equipos que tenía con él. En ese momento dejó el bidón de combustible y levantó la escopeta a una posición de disparo", dijo Bradshaw en una breve conferencia de prensa. Los dos agentes y el elemento "dispararon sus armas para neutralizar la amenaza".

El FBI pidió a los residentes que viven cerca de Mar-a-Lago que revisen cualquier cámara de seguridad que puedan tener en busca de imágenes que pudieran ayudar a los investigadores.

En una publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia estará "dedicando todos los recursos necesarios" a la pesquisa.

Los investigadores trabajan para elaborar un perfil psicológico y el motivo aún está bajo indagación. Cuando se le preguntó si el individuo era conocido por las fuerzas del orden, Bradshaw respondió: "no en este momento".

El domingo por la tarde, vehículos bloquearon la entrada a una propiedad que figura en registros públicos como una dirección de Martin al final de un camino privado arenoso en Cameron, Carolina del Norte.

Braeden Fields, primo de Martin, reaccionó con incredulidad. Describió a Martin como callado, con miedo a las armas y de una familia de fervientes partidarios de Trump.

"Es un buen chico", dijo Fields, de 19 años. Añadió que crecieron juntos. "No creería que haría algo así. Es alucinante".

Detalló que Martin trabajaba en un campo de golf local y que enviaba dinero de cada cheque de pago a organizaciones benéficas.

"No lastimaría ni a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma", sostuvo Fields.

Aseveró que su primo no hablaba de política.

"Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros. Todos", dijo Fields, pero su primo era "muy callado, nunca hablaba realmente de nada".

El incidente ocurre en un momento en que Estados Unidos se ha visto sacudido por espasmos de violencia política.

La incursión en Mar-a-Lago ocurrió a unas pocas millas del club de Trump en West Palm Beach, donde un hombre intentó asesinarlo cuando jugaba golf durante la campaña de 2024.

Un agente del Servicio Secreto vio a ese hombre, Ryan Routh, apuntando un fusil a través de los arbustos antes que Trump entrara en su campo de visión. Las autoridades afirman que Routh apuntó su fusil al agente, quien abrió fuego e hizo que Routh soltara su arma.

Routh fue declarado culpable el año pasado y condenado este mes a cadena perpetua.

Trump también sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Ese atacante realizó ocho disparos antes de ser abatido por un francotirador de respuesta del Servicio Secreto. Un asistente al mitin fue asesinado por el agresor.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una publicación en X que "el Servicio Secreto de Estados Unidos actuó rápida y decisivamente para neutralizar a una persona loca, armada con un arma y un bidón de combustible, que irrumpió en la casa del presidente Trump".

Leavitt utilizó su publicación para culpar a los legisladores demócratas en el Congreso por el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional y que comenzó el 14 de febrero después que los demócratas exigieran cambios a la campaña de deportación del presidente.

El Servicio Secreto está entre las agencias en las que la gran mayoría de los empleados continúan su trabajo, pero sin recibir un cheque de pago.

"Las fuerzas federales del orden están trabajando 24/7 para mantener a nuestro país seguro y proteger a todos los estadounidenses", añadió Leavitt. "Es vergonzoso e imprudente que los demócratas hayan optado por cerrar su Departamento".

La Casa Blanca remitió todas las preguntas al Servicio Secreto y al FBI. Tanto Trump como su esposa publicaron declaraciones en redes sociales después del incidente, pero no estaban relacionadas con el tiroteo.

También ha habido otros incidentes recientes de violencia política.

En el último año, se registraron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el asesinato de la líder demócrata en la Cámara de Representantes estatal de Minnesota y su esposo, y el tiroteo de otro legislador y su esposa, y un ataque incendiario en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Hace cinco días, un hombre de Georgia armado con una escopeta fue arrestado cuando corría hacia el lado oeste del Capitolio federal.

