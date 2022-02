"Si estuviera allá tomaría un arma para defender mi nación"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- A Marta Koren, de 27 años de edad, que lleva cuatro años radicando en la Ciudad de México, la asaltan el miedo y la incertidumbre. Su madre y su abuelo aún se encuentran en la ciudad de Kiev, Ucrania, y se resisten a salir de ella.

"Hace un mes invité a mi mamá y a mi abuelo a visitar la Ciudad de México, pero se negaron porque quieren quedarse a defender mi país", dice.

De profesión piloto aviador, Marta espera que el gobierno mexicano endurezca su postura hacia el gobierno ruso, que encabeza Vladimir Putin, pues hasta el momento su postura ha sido neutral lo que favorece a ese "gobierno asesino", indicó.

La joven se casó en México hace dos años y junto con su esposo, quien también es piloto aviador, ayudan a personas en desgracia, como lo hicieron en las inundaciones de Tula, Hidalgo, del pasado 7 de septiembre de 2021.

La mujer dice que por el momento no puede regresar a su país, pero si estuviera allá tomaría un arma para defender a su nación.

Cuenta que en 2014 no tuvo miedo de defender Ucrania de la invasión rusa, aunque fue con piedras, no con armas.

Ucranianos se manifiestan en embajada de Rusia en CDMX. Con las consignas ¡Putin, asesino! y ¡Putin, criminal, te espera el tribunal!, ucranianos residentes en México protestan esta tarde en la embajada de Rusia en México, tras los ataques registrados durante este día en Europa Oriental.

A través de una transmisión en vivo en la plataforma TikTok, la piloto aviador Marta Koren con su usuario @lavidavolando ha dejado ver la concentración de personas que se encuentran afuera de la embajada.

En la entrada principal del recinto, los manifestantes colocaron una imagen de la cara de Vladimir Putin y la pintaron con rojo, simulando sangre.

"Queremos que la embajada de Rusia emita su posición y pida que Putin saque sus tropas de Ucrania", mencionó una mujer mediante un megáfono.

En cartulinas que portan los manifestantes se puede leer: "Ucrania Free" y "Putin Hitler".

"Hoy venimos con un mensaje claro: ¡Rusia, despierta!", gritaron los manifestantes.

Los manifestantes continuaron gritando consignas en la entrada de la embajada, esperando ser escuchados: ¡Putin, retira tus tropas de Ucrania!, ¡Ucrania independiente!, ¡Putin deja a Ucrania en paz!

Ucrania pide a México condenar agresión. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretsha, hizo un llamado a que nuestro país condene la agresión bélica que sufrió su país por parte de Rusia. "Hoy necesitamos una declaración en la que condene la agresión rusa. De México esperamos una posición clara", dijo la diplomática.

En conferencia, Dramaretsha señaló que su país ya rompió relaciones diplomáticas con Rusia, por lo que llamó a que todas las naciones que apoyen a Ucrania den el mismo paso.

Por su lado, el embajador de la Delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, manifestó la solidaridad del bloque europeo para con Ucrania. Pidió también que la comunidad internacional condene la agresión militar que hizo Rusia.