Sigue emergencia por fuga de tanque químico

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Los Ángeles, Cal.- Unos 50.000 residentes del sur de California permanecen bajo órdenes de evacuación debido a una fuga de productos químicos tóxicos en un tanque, que se teme que colapse, lo que ha obligado al estado a declarar una emergencia.

La fuga fue detectada en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar la temperatura de un tanque cargado con 7.000 galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

Las autoridades temen que, de producirse la falla, es probable que el tanque derrame miles de galones del químico altamente tóxico o, lo que sería aún peor, que explote.

Este domingo, el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, ha dado esperanzas sobre la posibilidad de que la presión del tanque se esté reduciendo ya que los bomberos detectaron "una posible grieta". McGovern advirtió que aún se evalúa si el riesgo ha disminuido.

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La estabilización del tanque ha resultado ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable. Los bomberos habían señalado que la temperatura había estado aumentando.