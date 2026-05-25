logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sigue emergencia por fuga de tanque químico

Por EFE

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue emergencia por fuga de tanque químico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los Ángeles, Cal.- Unos 50.000 residentes del sur de California permanecen bajo órdenes de evacuación debido a una fuga de productos químicos tóxicos en un tanque, que se teme que colapse, lo que ha obligado al estado a declarar una emergencia.

      La fuga fue detectada en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar la temperatura de un tanque cargado con 7.000 galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

      Las autoridades temen que, de producirse la falla, es probable que el tanque derrame miles de galones del químico altamente tóxico o, lo que sería aún peor, que explote.

      Este domingo, el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, ha dado esperanzas sobre la posibilidad de que la presión del tanque se esté reduciendo ya que los bomberos detectaron "una posible grieta". McGovern advirtió que aún se evalúa si el riesgo ha disminuido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La estabilización del tanque ha resultado ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable. Los bomberos habían señalado que la temperatura había estado aumentando.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva
        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

        SLP

        AP

        GKN Aerospace monitorea tanque dañado mientras residentes enfrentan incertidumbre y presentan demanda colectiva.

        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca
        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

        SLP

        AP

        El sospechoso Nasire Best tenía antecedentes por intentar ingresar a la Casa Blanca y fue declarado muerto.

        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo
        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo

        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo

        SLP

        EFE

        Las sustancias aseguradas podrían emplearse en la fabricación de fentanilo y metanfetaminas, según análisis preliminares de la FGR.

        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales
        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales

        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales

        SLP

        EFE

        La Asamblea EuroLat coincidirá con el periodo extraordinario en el Senado mexicano.