Singapur espera que países de Alianza Del Pacífico ratifiquen su ingreso

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- A más de año y medio de que se hizo oficial la adhesión de Singapur a la Alianza del Pacífico (ADP), solamente Perú concretó el proceso de ratificación para que entre en vigor dicho acuerdo para el país asiático, al todavía quedar pendientes de hacerlo Chile, Colombia y México.

En conferencia de prensa, el embajador no residente de Singapur para México, Gerald Balendran Singham, de visita por territorio mexicano dijo que Perú ya concretó todos los trámites internos.

Pero faltan México, Colombia y Chile que no lo han ratificado formalmente, sin lo cual no podrá entrar en vigor dicho acuerdo para Singapur, dijo el diplomático.

Comentó que México es la llave de entrada al Pacífico, por lo que esperan que pronto lo apruebe el Senado mexicano, ya que será de beneficio para ambas partes, así como un incentivo para los inversionistas singapurenses que pretenden invertir en territorio mexicano.

El 26 de enero de 2022 en el marco de la cumbre de ministros de la Alianza del Pacífico, Singapur firmó su adhesión como primer Estado asociado de dicho bloque, con lo que se convirtió en el quinto país en formar parte de dicho acuerdo. Sin embargo, los cuatro países tienen que concretar sus procesos internos para ratificar en sus congresos ese acuerdo. Una vez que lo ratifiquen se tiene que definir la fecha de entrada en vigor.