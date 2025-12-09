logo pulso
Mundo

Sismo estremece a Japón

El movimiento magnitud 7.5 provocó un tsunami

Por AP

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Sismo estremece a Japón

Tokio, Japón.- Un sismo de magnitud 7.5 sacudió la costa norte de Japón el lunes por la noche, hiriendo a más de 20 personas y provocando un tsunami de hasta 70 centímetros (28 pulgadas) en comunidades de la costa del Pacífico.

El gobierno japonés aún estaba evaluando los daños del tsunami y el sismo nocturno, que ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche (1415 GMT) en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal de Honshu en Japón.

"Nunca he experimentado un temblor tan fuerte", dijo Nobuo Yamada, propietario de una tienda de conveniencia, a la emisora pública NHK en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, agregando que "afortunadamente" las líneas eléctricas seguían funcionando en su área.

Se midió un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, justo al sur de Aomori, y niveles de tsunami de hasta 50 centímetros se registraron en otras comunidades costeras de la región.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que 23 personas resultaron heridas, incluida una de gravedad. La mayoría de las víctimas fueron golpeadas por objetos que caían, informó NHK, añadiendo que varias personas resultaron heridas en un hotel en Hachinohe y un hombre en Tohoku resultó levemente herido cuando su automóvil cayó en un agujero.

Las plantas de energía nuclear en la región estaban realizando controles de seguridad.

La agencia meteorológica emitió una advertencia sobre posibles réplicas en los próximos días. Dijo que hay un ligero aumento en el riesgo de un sismo de magnitud 8 y un posible tsunami.

