Sismo sacude El Salvador; descartan riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 5.7 preliminar sacudió El Salvador este jueves, aunque no se reportan víctimas ni amenaza de tsunami.

Protección Civil de El Salvador reportó que se coordinó la evacuación del personal a las áreas seguras previamente establecidas, informó el diario La Prensa Gráfica de El Salvador.

El fuerte sismo fue reportado la mañana de este jueves 9 a las 10:31, hora local.

Según los datos preliminares del Ministerio salvadoreño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la intensidad fue de 5.7, ubicado en el distrito de Nahuilingo, Sonsonate Centro, a 14.0 kilómetros al noreste de Puerto de Acajutla.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 82 kilómetros. El MARN agregó que no existe amenaza de tsunami para El Salvador, debido a que el sismo se localiza dentro del territorio.

Hasta la mañana de este jueves no hay reporte de víctimas, pero la gente salió asustada de sus casas y trabajos debido al movimiento.