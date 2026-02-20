Sistema hospitalario de Nueva York llegan a un acuerdo para terminar huelga

NUEVA YORK (AP) — La mayor huelga de enfermeros que haya visto la ciudad de Nueva York en varias décadas podría estar a punto de llegar a su fin después de que un sindicato que representa a más de 4.000 enfermeros del sistema hospitalario NewYork-Presbyterian alcanzó el viernes un acuerdo contractual provisional con los negociadores.

El sindicato de enfermeros New York State Nurses Association y NewYork-Presbyterian indicaron que sus negociadores han alcanzado un acuerdo provisional. El sindicato señaló que entre las disposiciones se incluyen aumentos salariales que superan el 12% a lo largo de tres años, mejoras en la dotación de personal y, por primera vez, salvaguardas sobre el uso de inteligencia artificial.

Los miembros del sindicato tienen programado llevar la propuesta a votación entre viernes y sábado. De ratificarse, los enfermeros volverán al trabajo la próxima semana en el último de los tres grandes sistemas hospitalarios que estuvieron afectados por un paro que se prolongó por más de un mes.

Los cerca de 4.200 enfermeros de NewYork-Presbyterian habían realizado piquetes en medio de temperaturas gélidas, en lo que su sindicato afirmó que fue el paro más grande y prolongado del sector en la historia de la ciudad. La presidenta del sindicato, Nancy Hagans, señaló que los enfermeros "le demostraron a esta ciudad que no cederán en lo que a atención al paciente se refiere".

"Las victorias de nuestros enfermeros del sector privado mejorarán la atención de los pacientes, y su perseverancia y resistencia le han mostrado a personas en todo el mundo el poder de los enfermeros de NYSNA", puntualizó.

El sistema hospitalario señaló en un comunicado que está complacido con el acuerdo provisional "que refleja nuestro enorme respeto por nuestros enfermeros".

La huelga comenzó el 12 de enero e inicialmente involucró a NewYork-Presbyterian, Mount Sinai y Montefiore. Alrededor de 10.500 enfermeros de Montefiore y Mount Sinai ratificaron el pasado 11 de febrero sus nuevos contratos por tres años.

El sindicato indicó que esos acuerdos también incluyeron aumentos salariales de más del 12% a lo largo de tres años, incrementos de personal, protecciones relacionadas con la inteligencia artificial, ausencia de recortes o aumentos de costos en los beneficios de salud y mayores salvaguardas contra la violencia en el lugar de trabajo, entre otras cosas.

Los enfermeros de NewYork-Presbyterian rechazaron en su momento una propuesta similar de los mediadores.

El sindicato dijo que el nuevo acuerdo provisional también preserva los beneficios de salud e incluye protecciones de seguridad en el lugar de trabajo; no se dieron a conocer más detalles de momento. En cualquier caso, las comparaciones entre los contratos de enfermería en los hospitales son complicadas ya que las instalaciones pueden tener distintas unidades y otras particularidades.

La huelga obligó a los hospitales a contratar a un gran número de enfermeros temporales para cubrir la falta de personal durante una exigente temporada de influenza, desatando preocupación entre algunos de los pacientes más vulnerables del sistema hospitalario y sus familiares.

Durante las accidentadas negociaciones, los hospitales se quejaron de que las exigencias del sindicato eran irrazonables y exorbitantes. Los enfermeros respondieron que los ejecutivos hospitalarios de mayor rango ganan millones de dólares al año mientras al tiempo que imponen cargas de trabajo inmanejables al sector de enfermería.

Un árbitro otorgó este mes casi 400,000 dólares a algunos enfermeros de Morgan Stanley Children's Hospital de NewYork-Presbyterian por tener que trabajar sin personal suficiente en 2023 y 2024, según el sindicato, que celebró la decisión como prueba de los problemas que llevaron a la huelga. NewYork-Presbyterian respondió que "la dotación segura de personal siempre es una prioridad" y que ha contratado a cientos de enfermeros en los últimos tres años.

La huelga no afectó a todos los hospitales de los sistemas NewYork-Presbyterian, Mount Sinai y Montefiore, y los enfermeros de los hospitales administrados por la ciudad no participaron en el paro. Otros hospitales privados alcanzaron acuerdos de último minuto con el sindicato.