Socavón en la India se traga un auto por completo (VIDEO)

Un extraño fenómeno se está apreciando en diversos países a los largo de todo el mundo, se puede observar que se están haciendo agujeros o socavones gigantes en distintos terrenos.

Estos socavones han asombrado a propios y extraños por su repentina aparición, dimensiones y todo lo que se llevan a su paso. En México, el socavón que ha desconcertado recientemente es el que se generó en Puebla y que ha mantenido el interés generalizado del público por varias semanas, ya que hasta una casa se tragó.

No obstante, hoy en Autopistas te presentamos el video de un socavón que tuvo lugar en la India, y que se tragó un auto por completo.

A pesar de que guarda mucha distancia con las dimensiones del surgido en Puebla, este socavón tuvo la capacidad de tragarse un automóvil completo. Esto ocurrió en Mumbai, una ciudad portuaria densamente poblada al oeste de la India.

Algunos de los primeros señalamientos o explicaciones apuntan a este socavón pudo generarse después de que se presentaran varias lluvias torrenciales, lo cual afectó la zona, y aunque no se aprecia el momento en que el hoyo comienza a abrirse, sí se puede percibir cuando el carro va desapareciendo.

A través del video popularizado por medio de redes sociales se puede observar el momento en el que este vehículo particular de color azul se está hundiendo en dicho socavón. En la parte inicial del video se observa cuando dicho auto se ha hundido al menos a la mitad, tardando algunos segundos más en ser tragado por completo.

Los hechos sucedieron cuando el auto en cuestión estaba estacionado, incluso se puede ver otro automóvil de color gris a su lado derecho, tan solo a un par de metros como máximo, el cual no sufre ningún tipo de daño.

De acuerdo a una versión emitida por medios locales, la policía de tránsito explicó que esa zona no era óptima para el estacionamiento que se construyó, pues en teoría, anteriormente había un pozo en ese lugar, y habrían construido sobre él sin medir los riesgos, lo cual pudo haber propiciado el incidente.

A pesar de solo haber ocasionado pérdidas materiales, en este caso el automóvil, dicho socavón fue el gran protagonista de una escena bastante impresionante la cual dejó impactado a muchas personas, pues de ahí surgió su popularidad en redes sociales.

¿Por qué se forma un socavón?

Los socavones, así como otro tipo de oquedades en la tierra, se producen debido a los agrietamientos geológicos en el suelo y su posterior profundización hacia el subsuelo. Este conjunto de grietas puede adquirir una forma lineal con posibilidad de extenderse cientos de metros a pocos kilómetros.

Estas cuarteaduras se manifiestan como hundimientos del suelo y socavones. Las aberturas del subsuelo, corrimientos de tierra y desniveles se transmiten a las edificaciones generando cuarteaduras en su estructura y desplomes.

De ahí la peligrosidad de este fenómeno en las zonas urbanas, de acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), aunque es igualmente importante mencionar que cada caso es distinto y con particularidades propias del socavón.

Hablando de los factores que pueden generar socavones son:

- Subsidencia del subsuelo, es decir, se trata de una deformación ocasionada por la extracción de sólidos, líquidos o gases del subsuelo.

- Aceleración de la subsidencia por extracción de agua subterránea.

- Un lento y variable corrimiento de tierra, que a la vez es controlado por otros factores.