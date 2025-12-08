Soldados intentan derrocar gobierno en Benín

LAGOS, Nigeria (AP) — El aparente líder de un fallido golpe de Estado en Benín continúa prófugo y el destino de los rehenes sigue siendo incierto el lunes, un día después que un grupo de soldados intentara derrocar al gobierno de la nación de África Occidental.

Un grupo de soldados que se identificó como Comité para la Refundación asaltó la sede de la televisora nacional la madrugada del domingo. Liderados por el teniente coronel Pascal Tigri, ocho soldados aparecieron en una transmisión anunciando la destitución del presidente Patrice Talon, la disolución del gobierno y la suspensión de todas las instituciones estatales.

Antes del golpe, Tigri era miembro del equipo de protección de Talon. Como oficial de artillería, comandó un batallón de la Guardia Nacional entre 2023 y 2025.

El domingo por la tarde, el golpe fue frustrado por el ejército de Benín, apoyado por fuerzas aéreas y terrestres nigerianas, que emprendieron una serie de ataques contra los amotinados en fuga. Al menos una docena de soldados fueron arrestados y otros siguen prófugos. Se desconoce el paradero de Tigri.

La calma regresó a Cotonú, el centro administrativo de Benín, con una fuerte presencia de soldados en las calles.

Talon describió el golpe el domingo por la noche como una "aventura sin sentido" y dijo que la situación estaba bajo control. Prometió castigar a los amotinados y garantizar la seguridad de los rehenes, incluidos algunos que se cree son altos mandos militares. No reveló sus identidades ni el número de bajas y rehenes.

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la organización que representa al bloque regional de naciones, dijo el domingo que había desplegado una fuerza de reserva en Benín para ayudar a preservar la democracia. Las tropas incluían personal de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Sierra Leona. El tamaño de la fuerza sigue siendo incierto.

Un portavoz del gobierno nigeriano dijo en un comunicado que Talon había solicitado la ayuda de Nigeria. No queda claro cuántos efectivos y equipo se había desplegado.

Nigeria y el bloque regional de la CEDEAO no habían intervenido en un Estado miembro desde 2017, cuando enviaron tropas a Gambia para obligar al entonces presidente Yahya Jammeh a dejar el poder tras su derrota electoral.

El bloque liderado por Nigeria intentó intervenir en Níger tras el golpe de Estado registrado en 2023 en el país. En ese momento, el presidente nigeriano Bola Tinubu encabezó el bloque. Su amenaza de intervenir si la junta no restauraba el gobierno democrático derrocado resultó en un enfrentamiento entre el bloque y tres países liderados por juntas, que luego abandonaron el bloque.

Analistas dicen que Nigeria tiene un interés estratégico en defender sus fronteras, especialmente ahora en medio de una grave crisis de seguridad.

"El golpe en Benín es uno de muchos. Nigeria no puede permitirse estar rodeada de gobiernos hostiles", dijo Oluwole Ojewale, un investigador senior de seguridad en el Instituto de Estudios de Seguridad con sede en Dakar, a The Associated Press .

El intento de golpe se suma a una serie de insurrecciones que ha sacudido África Occidental desde 2020. Los soldados tomaron el poder el mes pasado en Guinea-Bisáu tras resultados electorales disputados, siguiendo a Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Guinea y Gabón entre los países que han experimentado tomas similares en los últimos cinco años.

Analistas señalan que la CEDEAO carece de consistencia en su respuesta. En Gabón y Guinea-Bisáu, el bloque fue menos contundente, y ha observado cómo algunos otros mandatarios permanecen en el poder mediante reformas constitucionales.

"Se puede argumentar que Tinubu necesitaba mostrar algo de fuerza para preservar la democracia, pero esto ahora habla de la doble moral de la CEDEAO... Parecería que hay ciertos presidentes que son parte del club, y cuando se comportan de cualquier manera, nadie dice nada", dijo Cheta Nwanze, socio de la consultora geopolítica SBM Intelligence con sede en Lagos.

A pesar de una historia de golpes de Estado tras su independencia de Francia en 1960, el pequeño país ha disfrutado de un gobierno democrático ininterrumpido en las últimas dos décadas. El país se prepara para elegir un nuevo presidente en abril, ya que Talon dejará el cargo tras una década en el poder.