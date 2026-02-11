Sospechosa de tiroteo en escuela de Canadá fue identificada y hallada muerta

VANCOUVER, Canadá (AP) — La policía identificó el miércoles a la sospechosa en un tiroteo en una escuela de Canadá como una joven de 18 años que había recibido la visita de las autoridades en otras ocasiones por motivos de salud mental y que fue encontrada sin vida tras el ataque en el que nueve personas perdieron la vida en una zona remota de Columbia Británica.

Sospechosa y víctimas en el tiroteo

El comisionado adjunto de la Real Policía Montada de Canadá, Dwayne McDonald, dijo que Van Rootselaar tenía un historial de contacto con la policía por cuestiones de salud mental, y que la madre y el hermanastro de la sospechosa también fueron encontrados sin vida en una vivienda cercana a la escuela.

El motivo sigue sin estar claro.

Más de 25 personas resultaron heridas durante el ataque del martes en la pequeña comunidad montañosa de Tumbler Ridge, incluidas dos que continúan hospitalizadas en estado grave y fueron trasladadas por vía aérea para recibir atención médica, dijo la policía.

La localidad de 2.700 habitantes en las Montañas Rocosas de Canadá se ubica a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver, cerca de los límites con la provincia de Alberta.

Reacciones oficiales y contexto

"Padres, abuelos, hermanas, hermanos en Tumbler Ridge se despertarán sin alguien a quien aman. La nación llora con ustedes, y Canadá está con ustedes", dijo el primer ministro Mark Carney a su llegada al Parlamento.

Se trata de la peor masacre en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado mató a 13 personas e incendió viviendas en Nueva Escocia, causando la muerte de nueve personas.

Carney anunció que las banderas en edificios gubernamentales ondearán a media asta durante siete días y añadió: "Saldremos adelante".

Shelley Quist contó que su vecina de enfrente perdió a su hijo de 12 años. "Escuchamos a su mamá. Estaba en la calle llorando. Quería el cuerpo de su hijo", relató Quist.

Quist dijo que su hijo de 17 años, Darian, estuvo encerrado en la escuela durante más de dos horas. La escuela secundaria Tumbler Ridge es una institución con 175 estudiantes de 7º a 12º grado, de acuerdo con el sitio web del gobierno provincial.

"Los de séptimo y octavo, creo, estaban arriba en la biblioteca, y ahí fue a donde se dirigió la agresora", comentó. Su hijo había estado en la biblioteca apenas 15 minutos antes del ataque.

Quist estaba trabajando en el hospital, ubicado a pocas calles, cuando comenzó el tiroteo.

"Estuve a punto de salir corriendo hacia la escuela, pero mi compañera me detuvo. Y luego pude hablar con Darian por teléfono para saber que estaba bien", dijo.

Los tiroteos escolares son poco comunes en Canadá, que tiene estrictas leyes de control de armas. El gobierno ha respondido a tiroteos anteriores implementando mayores restricciones a la tenencia de armas, incluida una prohibición que fue ampliada recientemente a todas las armas de fuego que considera de asalto.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo a los periodistas que la policía llegó a la escuela en dos minutos.

En un video se puede ver a estudiantes mientras salen del lugar con las manos en alto al tiempo que los vehículos policiales rodean el edificio y un helicóptero sobrevuela la zona.

La policía encontró a seis personas muertas, dijo el superintendente de la Real Policía Montada de Canadá, Ken Floyd. Una más perdió la vida mientras era trasladada a un hospital, y otros dos cuerpos fueron localizados en una residencia que, según las autoridades, estaba conectada con el ataque.

Floyd dijo que la policía estaba investigando la conexión entre la tiradora y las víctimas.

El alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, señaló que fue "devastador" enterarse de cuántas personas habían muerto en una comunidad a la que llamó una "gran familia".

"Me derrumbé", dijo Krakowka. "He vivido aquí durante 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas".

El reverendo George Rowe, de la iglesia bautista Tumbler Ridge Fellowship, visitó el centro recreativo donde las familias de las víctimas esperaban a recibir más información.

"No fue una escena agradable", dijo Rowe el martes.

Rowe alguna vez dio clases en la escuela secundaria, y sus tres hijos se graduaron allí.

"No volverá a ser lo mismo caminar por los pasillos de esa escuela", dijo.

El distrito escolar dijo que la escuela secundaria y la escuela primaria permanecerán cerradas por el resto de la semana.

La oficina de Carney dijo que canceló sus viajes planeados a Halifax, Nueva Escocia, y a Múnich, Alemania. En Halifax tenía previsto anunciar el miércoles estrategia industrial de defensa antes de dirigirse a Europa para la Conferencia de Seguridad de Múnich.