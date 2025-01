Meloni niega conversaciones privadas con Musk sobre seguridad en telecomunicaciones de Italia

ROMA (AP) — La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo el jueves que su gobierno está en conversaciones con varias empresas privadas, incluyendo SpaceX de Elon Musk, sobre el sistema de seguridad de telecomunicaciones del país, pero negó haber discutido el asunto en privado con Musk.

"Nunca hablé de esto con Musk. No es mi costumbre usar mi rol público para hacer favores a amigos", dijo Meloni, respondiendo a las preguntas de los periodistas durante su conferencia de prensa de inicio de año sobre un posible acuerdo con el grupo de Musk sobre la seguridad de las telecomunicaciones italianas.

Meloni enfatizó que el interés nacional es "el único prisma" a través del cual juzga tales contratos potenciales con SpaceX, el propietario del sistema de satélites Starlink.

El proyecto, valorado en 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) y repartido en cinco años, provocó las protestas de los partidos de la oposición italiana, que cuestionaban que el manejo de tales comunicaciones pudiera confiarse a una empresa de Musk.

Si se concreta el acuerdo, SpaceX proporcionaría servicios de cifrado para el gobierno italiano y la infraestructura de comunicaciones para los servicios militares y de emergencia.

A principios de esta semana, Meloni negó haber forjado tal acuerdo con Musk, quien ha desarrollado una relación amistosa con la primera ministra italiana. Un comunicado del gobierno fue aún más lejos, negando "categóricamente" que se discutiera un acuerdo con SpaceX durante la reciente reunión de Meloni con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago.

"SpaceX permite que la información muy delicada se comunique de manera segura a nivel diplomático y militar", dijo Meloni en la conferencia de prensa del jueves. "En cuanto al método, puedo decir que estas son discusiones que el gobierno tiene con muchas empresas privadas".

Meloni reiteró que el gobierno todavía está en una fase "investigativa" y no se han firmado contratos. "El problema es que no hay alternativas públicas para estas tecnologías, obviamente es una cuestión de poner la protección de datos en manos de una entidad privada. Pero la alternativa es no tener estos datos protegidos", dijo.

"Ambos escenarios no son ideales... si un día las comunicaciones de datos sensibles terminan en manos equivocadas, el gobierno es responsable", añadió.

Se ha contactado a SpaceX por correo electrónico para obtener comentarios.

Meloni también señaló que las ideas políticas de Musk podrían haber sido la verdadera razón detrás de la controversia.

"¿El problema está relacionado con las inversiones privadas o con las ideas políticas de los inversores?", preguntó a la audiencia de la conferencia de prensa.

Musk, quien es un aliado cercano de Trump, ha expresado abiertamente su entusiasmo por una posible colaboración con Roma, escribiendo en X que su empresa está "lista para proporcionar a Italia la conectividad más segura y avanzada".

Ya activo en Italia desde 2021, Starlink podría expandir sus servicios para incluir emergencias, como desastres o ataques terroristas. El grupo de Musk también está desarrollando otro proyecto para defensa y operaciones sensibles llamado Starshield.

Expertos en el campo de la seguridad han subrayado la creciente sensibilidad de los países europeos al sellar asociaciones con SpaceX, cuyo éxito ha puesto una presión creciente sobre la industria de satélites y telecomunicaciones de Europa.