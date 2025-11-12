Subastan broche de diamantes perdido por Napoleón

GINEBRA (AP) — Un broche de diamantes que el emperador francés Napoleón perdió mientras huía de la Batalla de Waterloo a principios del siglo XIX se vendió por más de 3.5 millones de francos suizos (4.4 millones de dólares) en una subasta en Ginebra el miércoles, dijo Sotheby's.

El broche, que también puede usarse como colgante, presenta un diamante ovalado que pesa más de 13 quilates rodeado de diamantes más pequeños. El precio de venta superó con creces la estimación inicial de 200 mil francos.

El precio total quedó en 2.85 millones de francos, excluyendo tarifas y otros cargos que se incluyeron en el precio final.

La joya circular fue encontrada en un alijo de pertenencias personales de Napoleón en carruajes que quedaron atascados en caminos enlodados mientras él y sus tropas huían de las fuerzas británicas del Duque de Wellington y del ejército prusiano bajo el mando del mariscal Gebhard Leberecht von Blücher, dijo Sotheby's.

Durante más de dos siglos, las joyas formaron parte de las reliquias de la Casa Real Prusiana de Hohenzollern. Sotheby's no reveló la identidad del vendedor y dijo que el comprador era un "coleccionista privado".

Entre docenas de lotes en subasta se encontraba un berilo verde que pesaba más de 132 quilates, que se decía que Napoleón usó en su coronación de 1804. La joya se subastó por 838 mil francos, más de 17 veces la estimación de venta.

Un experto en diamantes dijo que la venta adquirió un atractivo adicional tras el muy publicitado robo de joyas napoleónicas del museo del Louvre en París el mes pasado.

"Dado el reciente robo en el Louvre y la procedencia de posiblemente la figura francesa más famosa de la historia, no me sorprende que la joya haya alcanzado la majestuosa cifra de 3,5 millones de francos", dijo Tobias Kormind, director general de la joyería en línea 77 Diamonds. "El broche llega en un momento de renovado interés global por las joyas napoleónicas, y su historia es irresistible".

Sotheby's también tenía programado subastar un diamante rosa de 10 quilates conocido como la "Rosa Brillante", pero previo a la venta la casa anunció el retiro del lote "luego de discusiones" con propietario, sin dar más detalles. Se esperaba que la gema alcanzara alrededor de 20 millones de dólares. El propietario no fue identificado.