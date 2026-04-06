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Suecia libera a un petrolero sancionado

Por AP

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Suecia libera a un petrolero sancionado

Fráncfort, Ale.- Las autoridades suecas han liberado a un petrolero sancionado por la Unión Europea que había sido abordado y retenido bajo sospecha de haber provocado un derrame de petróleo en el mar Báltico.

La Guardia Costera sueca señaló que no había encontrado pruebas suficientes de que el petrolero Flora 1 fuera responsable del derrame de 12 kilómetros de longitud que se descubrió el jueves.

Los investigadores también determinaron que Camerún había confirmado que el buque navegaba bajo la bandera de ese país, algo que no estaba claro cuando el barco y su tripulación de 24 integrantes fueron detenidos el viernes, indicó la guardia costera.

El Flora 1 fue incluido en la lista de buques sancionados de la Unión Europea para transportar petróleo ruso mientras "practicaba métodos de navegación irregulares y de alto riesgo". 

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Entre las prácticas inseguras puede figurar apagar el sistema automático de seguimiento que transmite la ubicación del buque a otras embarcaciones.

Las sanciones van dirigidas contra la flota clandestina que surgieron en respuesta a un tope de precios al petróleo ruso impuesto por las democracias del Grupo de los Siete para limitar los ingresos que financian la invasión rusa de Ucrania. 

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