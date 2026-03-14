Suiza niega sobrevuelo militar de EU por conflicto en Irán

GINEBRA, Suiza., marzo 14 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Por primera vez desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, Suiza anunció el rechazo de dos solicitudes estadounidenses de sobrevuelo sobre su territorio, reafirmando su "derecho a la neutralidad".

Acciones de la autoridad

Los estadounidenses presentaron varias solicitudes de este tipo, incluyendo algunas para aeronaves militares, según informó el gobierno suizo en un comunicado.

"En total, se rechazaron dos solicitudes relacionadas con la guerra en Irán", declaró la Confederación Suiza, añadiendo que había revisado todas las solicitudes de Washington el sábado. Cada solicitud se refería a "una aeronave de reconocimiento" para un vuelo programado para el 15 de marzo a través del espacio aéreo suizo.

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Detalles confirmados

El gobierno, sin embargo, dio su consentimiento, entre otras cosas, para un vuelo de mantenimiento. El gobierno suizo explicó que "Estados Unidos e Israel están en guerra con Irán" y, por lo tanto, "se aplica el derecho a la neutralidad".

También enfatizó que "el derecho a la neutralidad prohíbe los sobrevuelos de las partes en conflicto con fines militares relacionados con dicho conflicto".

No obstante, "se permiten los vuelos con fines humanitarios o médicos, incluyendo el transporte de heridos, así como los sobrevuelos no relacionados con el conflicto".

Desde 1815, Suiza ha sido reconocida oficialmente como país neutral por la comunidad internacional. Su neutralidad es permanente, garantizada y libremente elegida.