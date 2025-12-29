Sujeto acuchilla y mata a nueve

San Juan.- La Policía de Surinam informó este domingo de que nueve personas, entre ellas cuatro niños, murieron y una niña resultó herida de gravedad en un ataque de un hombre con arma blanca la noche del sábado en el distrito de Commewijne, ubicado en el noreste del país.

Entre las víctimas se encuentran cuatro de los propios hijos del principal sospechoso, una pareja de ancianos que vivía cerca y otra familia.

Una niña, la hija mayor del sospechoso, sobrevivió, pero sufrió graves heridas de arma blanca y fue trasladada en ambulancia al hospital, donde permanece en estado crítico.

Según la información de la Policía, el hombre intentó atacar a los agentes con un cuchillo, pero la Policía respondió con disparos en las piernas antes de detenerlo y llevarlo a la comisaría de Richelieu.

Los investigadores afirman que el hombre llevaba tiempo luchando contra problemas psicológicos, lo que había contribuido a la ruptura de su matrimonio y sus cuatro hijos estaban bajo su custodia.

Los vecinos dijeron que el ataque comenzó después de que el sospechoso, un hombre de 43 años, tuvo una discusión telefónica con su esposa, con quien ya no vivía.

Los vecinos dijeron que después de que la esposa del sospechoso dijo que no recogería a los niños, el sospechoso atacó a sus hijos con un cuchillo y a los vecinos en sus casas.

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, reaccionó a la noticia, diciendo que el atacante abandonó la vida a sus hijos y a sus vecinos.

"Deseo a todos los dolientes mucha fuerza, resiliencia y consuelo en este momento inimaginablemente difícil", escribió.