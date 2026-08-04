Suma 20 días cierre de la frontera Chile-Argentina
Intensas nevadas de temporal han impedido el paso Libertadores
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Santiago de Chile.- Autoridades chilenas informaron este lunes que aún no hay condiciones para abrir el Paso Internacional Libertadores, principal cruce fronterizo con Argentina, que lleva 20 días sin tránsito, debido a la acumulación de nieve producto del temporal que azota al país.
El paso fue cerrado desde el pasado 14 de julio por las condiciones climatológicas, un periodo que representa el segundo más largo de cierre luego de que en el invierno austral de 2023 se mantuvo sin operaciones por 26 días.
"Sigue cerrado el paso fronterizo de Los Libertadores por las condiciones climáticas y las variables que determinan la seguridad, la transitabilidad" dijo a la prensa chilena el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa.
El delegado provincial explicó en conferencia que "las condiciones de la nieve no nos dan pie para que todavía podamos abrir este importante paso".
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El cruce acumula cerca de 6,6 metros de nieve y también se ha visto afectado por la interrupción del suministro eléctrico, en tanto que las proyecciones meteorológicas sobre posibles nuevas nevadas dificultan las actuales labores de despeje de la ruta para su puesta en marcha.
El paso, también conocido como Paso Internacional Cristo Redentor y que atraviesa la cordillera de Los Andes para conectar las ciudades de Santiago (Chile) y Mendoza (Argentina), es un corredor estratégico para el abastecimiento, el comercio exterior, la inversión y el empleo.
Chile actualmente atraviesa un nuevo sistema frontal en la zona centro-sur del país que al momento ha dejado dos personas fallecidas por eventos asociados, tras al intenso temporal que experimentó en las últimas semanas que abarcó diez de las 16 regiones del país y que dejó 13 muertos y más de 3.000 damnificados.
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