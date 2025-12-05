Suplican ayuda tras catástrofe por inundaciones en Asia

ACEH TAMIANG, Indonesia (AP) — Los equipos de emergencias trabajaban contrarreloj el viernes tras las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra que la semana pasada azotaron partes de Asia y se cobraron la vida de más de 1.500 personas. Las operaciones de socorro estaban en marcha, pero la magnitud de las necesidades supera la capacidad de los rescatistas.

Las autoridades confirmaron la muerte de 883 personas en Indonesia, 486 en Sri Lanka y 185 en Tailandia, además de otras tres en Malasia.

Muchas aldeas en Indonesia y Sri Lanka siguen enterradas bajo el lodo y los escombros, con casi 900 desaparecidos en ambos países. Las labores de recuperación están más avanzadas en Tailandia y Malasia.

A medida que las aguas retroceden, los sobrevivientes descubren que el desastre ha inutilizado las vías de subsistencia de sus aldeas. Las carreteras que antes conectaban las ciudades y distritos con el mundo exterior están cortadas, y algunas zonas son accesibles solo en helicóptero. Las torres de transmisión colapsaron debido a los deslaves, sumiendo a comunidades enteras en la oscuridad y causando cortes en el acceso a internet.

Sobrevivientes suplican por ayuda urgente en medio de devastación

En Aceh Tamiang, la zona más afectada de la provincia indonesia de Aceh, la infraestructura está en ruinas. Aldeas enteras en el distrito de colinas exuberantes están enterradas en una espesa capa de lodo. Más de 260.000 residentes huyeron de unos hogares que alguna vez estuvieron en tierras de cultivo verdes. Para muchos, la supervivencia depende de la rapidez con que llegue la ayuda, ya que el agua potable, el saneamiento y la vivienda encabezan la lista de prioridades urgentes.

Los camiones que transportan suministros de primera necesidad avanzan lentamente por las carreteras que conectan la ciudad de Medan, en Sumatra del Norte, con Aceh Tamiang, que reabrieron casi una semana después del desastre, pero la distribución se ralentiza por los escombros en las vías, señaló el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari.

Un fotoperiodista de Associated Press describió una devastación generalizada en Aceh Tamiang después que las inundaciones repentinas arrasaran la zona, con autos volcados y casas gravemente dañadas. Los cadáveres de animales estaban esparcidos entre los escombros. Muchos residentes aún no se han recuperado del tsunami de 2004 que devastó Aceh y mató a unas 230.000 personas en todo el mundo, con 160.000 tan solo en Aceh.

En un puente maltrecho que cruza el desbordado río Tamiang, las familias encontraron refugio bajo tiendas improvisadas hechas de sábanas y telas rasgadas.

Un sobreviviente allí, Ibrahim bin Usman, acunaba a sus nietos en el suelo embarrado donde una vez estuvo su hogar. Relató cómo las aguas de la inundación llenas de troncos impactaron su casa y las viviendas de sus hijos y hermanos, obligando a su familia de 21 personas, incluidos bebés, a aferrarse al techo de un almacén antes de ser evacuados por un pequeño bote de madera por otros aldeanos.

"Seis casas de mi familia fueron arrasadas", dijo. "Esto no fue una inundación, fue un tsunami desde las colinas. Muchos cuerpos aún están enterrados bajo el lodo".

Residentes beben agua de inundación que destruyó sus hogares

Con los pozos contaminados y las tuberías destrozadas, las crecidas han convertido las necesidades en lujos.

La residente Mariana, que usa un sólo nombre como muchos indonesios, rompió a llorar al recordar cómo sobrevivió cuando el agua se precipitó en su aldea el 27 de noviembre.

"El agua seguía subiendo, obligándonos a huir. Incluso en terrenos más altos, no se detenía. Entramos en pánico".

La viuda de 53 años dijo que ella y otros finalmente llegaron a una escuela de dos pisos, pero la supervivencia era sombría: no había comida ni agua potable.

"Bebimos agua de la inundación después de dejarla asentarse y hervirla. Los niños también la bebieron", agregó Mariana, cuya casa fue arrasada.

Un comerciante de ropa en la aldea de Kampung Dalam, Joko Sofyan, dijo que los residentes no tenían más remedio que beber la misma agua que destruyó sus hogares cuando esperaban ayuda, lo que provocó que los niños se enfermaran.

"Mi casa es solo escombros ahora", dijo Sofyan, padre de dos hijos. "Necesitamos comida, medicinas y agua potable urgentemente".

Culpan de inundaciones devastadoras a deforestación y corrupción

Aunque algo de ayuda ha llegado, los sobrevivientes dicen que necesitan equipos domésticos para cocinar alimentos.

La frustración está aumentando: "¿Por qué no hay una cocina pública? No nos queda nada", gritó Hadi Akher a la multitud cuando los trabajadores de rescate luchaban por mantener el orden entre las largas filas de aldeanos hambrientos cerca de un camión lleno de suministros de ayuda.

Akher, que estaba con el torso desnudo como la mayoría de los hombres en las áreas afectadas por las inundaciones debido a la falta de ropa, culpó a la deforestación por empeorar el desastre, acusando a los funcionarios locales de corrupción.

"Estas inundaciones mortales ocurrieron porque demasiados funcionarios aquí son corruptos", dijo, provocando el murmullo de la multitud.