logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Padres de familia resguardarán mobiliario de escuelas en vacaciones: SEGE

Se instruyó a los directivos ponerse de acuerdo para retirar los objetos de valor, Torres Cedillo

Por Rubén Pacheco

Diciembre 05, 2025 02:14 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Al igual que en años anteriores, cuando inicie el período vacacional se aplicará el protocolo de seguridad en los planteles educativos del estado, consistente en que computadoras y otros artículos de valor sean resguardados por los padres de familia.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien expuso que se instruyó a los directivos ponerse de acuerdo con los padres, madres y tutores para retirar los objetos de valor.

Explicó que las y los directores organizarán las guardias de vigilancia correspondientes y entablarán comunicación directa con los cuerpos de Seguridad Pública, a través de los Comités de Participación Escolar.

"Afortunadamente desde hace dos años que tenemos estos protocolos, hemos mandado señales muy claras a las personas que se dedican a esto, de que no hay cosas de valor", exteriorizó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Quejas en escuelas, mínimas ante número de maestros y alumnos: SEGE

"Lo importante es actuar de manera inmediata", comentó el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Padres de familia resguardarán mobiliario de escuelas en vacaciones: SEGE
Padres de familia resguardarán mobiliario de escuelas en vacaciones: SEGE

Padres de familia resguardarán mobiliario de escuelas en vacaciones: SEGE

SLP

Rubén Pacheco

Se instruyó a los directivos ponerse de acuerdo para retirar los objetos de valor, Torres Cedillo

Desecha TEESLP impugnación contra Patricia Aradillas en Villa de Pozos
Desecha TEESLP impugnación contra Patricia Aradillas en Villa de Pozos

Desecha TEESLP impugnación contra Patricia Aradillas en Villa de Pozos

SLP

Ana Paula Vázquez

La designación del Concejo Municipal no es un acto electoral, dice la resolución

Comerciantes de Pozos reclaman áreas para ventas decembrinas
Comerciantes de Pozos reclaman áreas para ventas decembrinas

Comerciantes de Pozos reclaman áreas para ventas decembrinas

SLP

Samuel Moreno

Persiste la práctica de verter aceite en coladeras de mercados
Persiste la práctica de verter aceite en coladeras de mercados

"Persiste la práctica de verter aceite en coladeras de mercados"

SLP

Rolando Morales

El funcionario recordó que existen sanciones y hasta clausuras