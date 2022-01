Surcorea acuerda vender misiles a Emiratos Árabes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente surcoreano estuvo de visita en los Emiratos Árabes Unidos donde, según se informó, llegó un acuerdo para venderle misiles tierra-aire al país árabe.

On a trip to the United Arab Emirates, the president of South Korea on Sunday reportedly reached a preliminary multibillion-dollar deal to sell Seoul´s surface-to-air missiles to Abu Dhabi and pledged deeper cooperation with the Gulf Arab federation.

El líder surcoreano, Moon Jae-in, se reunió con el primer ministro emiratía Mohammed bin Rashid Al Maktoum en Dubái.

Seguidamente ambos firmaron un memorándum de entendimiento para que los Emiratos compren el sistema de misiles, cuyo valor asciende a unos 3.500 millones de dólares, reportó la agencia de noticias coreana Yonhap.

No se divulgaron más detalles durante la visita, ni de parte del gobierno emiratí. Pero durante la feria aeronáutica de Dubái en noviembre pasado, el Ministerio de Defensa de los Emiratos anunció que compraría el sistema M-SAM de misiles surcoreanos, capaces de interceptar misiles a alturas de menos de 40 kilómetros (25 millas).

La transacción "será una mejora cualitativa a nuestras capacidades de defensa aérea", dijo entonces el ministerio.

El primer ministro emiratí puso en internet fotos del encuentro afirmando que los Emiratos buscan "una asociación económica estratégica" con Corea del Sur, uno de los principales importadores de crudo del mundo.

Las dos naciones han estado aumentando su cooperación en cuando a defensa. Comandos surcoreanos incluso han ido a los Emiratos para entrenar a las fuerzas especiales emiratíes, en un despliegue inédito para el país asiático.