Suspensión de clases en 41 municipios de Veracruz tras inundaciones

Las intensas lluvias en el norte de Veracruz han causado la suspensión de actividades escolares en 41 municipios, incluyendo Álamo y Poza Rica.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 08:37 p.m.
XALAPA, Ver., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Autoridades educativas de Veracruz determinaron suspender las actividades escolares durante toda la siguiente semana en el norte de Veracruz, una región golpeada por lluvias y el desbordamiento de ríos.

Será del 13 al 17 de octubre cuando se suspendan clases y actividades administrativas escolares en todos los niveles en 41 municipios, entre ellos Álamo y Poza Rica, que sufrieron inundaciones severas.

De acuerdo con el último reporte oficial, suman 69 municipios y miles de viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y 18 muertos en Veracruz a consecuencia de las intensas lluvias.

En las partes bajas y medias de Poza Rica ocurrió la mayor afectación con la crecida del Río Cazones, que arraso con vehículos, comercios y viviendas.

La Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión en los municipios de:

Álamo

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chinampa

Chontla

Citlaltepetl

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos

Ozuluama

Papantla Pánico

Platón Sánchez

Poza Rica

Puebo Viejo

Tamalín

Tamiahua

Tampico Alto

Tancoco

Tantima

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichico

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

