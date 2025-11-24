logo pulso
Tailandesa es hallada viva en un ataúd; iba a ser cremada

La mujer, que había sido llevada para ser cremada, resultó estar viva y fue enviada a un hospital cercano

Por AP

Noviembre 24, 2025 03:14 p.m.
A
Tailandesa es hallada viva en un ataúd; iba a ser cremada

BANGKOK (AP) — Una mujer en Tailandia sorprendió al personal de un templo cuando comenzó a moverse dentro de su ataúd luego ser llevada para la cremación.

Wat Rat Prakhong Tham, un templo budista en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, publicó un video en su página de Facebook en que aparece una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo ligeramente sus brazos y cabeza, dejando al personal del templo desconcertado.

Pairat Soodthoop, el gerente de asuntos generales y financieros del templo, dijo el lunes a The Associated Press que un hombre de 65 años, hermano de la mujer, la llevó desde la provincia de Phitsanulok para ser cremada.

Pairat narró que poco después escucharon un leve golpe proveniente del ataúd.

"Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se quedaron atónitos", expresó. "La vi abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debió haber estado golpeando durante bastante tiempo".

Según Pairat, el hombre señaló que su hermana había estado postrada en cama durante unos dos años, cuando su salud se deterioró y dejó de responder, pareciendo dejar de respirar hace dos días. El hermano entonces la colocó en un ataúd y realizó el viaje de 500 kilómetros (300 millas) a un hospital en Bangkok, al cual la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

El hospital se negó a aceptar la oferta del hermano ya que no contaba con un certificado de defunción oficial, dijo Pairat. Su templo ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hombre acudió a ellos el domingo, pero también fue rechazado debido al documento faltante.

El gerente del templo dijo que cuando le explicaba al hombre cómo obtener un certificado de defunción, escucharon los golpes. Luego evaluaron a la mujer y la enviaron a un hospital cercano.

Pairat añadió que el templo cubrirá los gastos médicos.

SLP

AP

