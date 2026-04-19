Teherán rechaza exigencias de EU

Antalya, Turquía.- Irán aún no está listo para celebrar una nueva ronda de conversaciones cara a cara con autoridades de Estados Unidos, afirmó el sábado un alto funcionario iraní, mencionando la negativa de Washington a abandonar exigencias "maximalistas" sobre asuntos clave.

En una entrevista con The Associated Press al margen de un foro de diplomacia en Turquía, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, también señaló que su país no entregará su uranio enriquecido a Estados Unidos, rechazando afirmaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Puedo decirle que no se enviará ningún material enriquecido a Estados Unidos", afirmó Khatibzadeh. "Esto es inviable y puedo asegurarle que, aunque estamos listos para abordar cualquier inquietud que tengamos, no vamos a aceptar cosas que sean inviables".

Trump dijo el viernes que Estados Unidos entrará en Irán y "recogerá todo el polvo nuclear", en referencia a las 970 libras (440 kilogramos) de uranio enriquecido que se cree están enterradas bajo instalaciones nucleares gravemente dañadas por ataques militares de Estados Unidos el año pasado. Khatibzadeh indicó que ha habido muchos intercambios de mensajes entre las partes, pero acusó a Estados Unidos de mantenerse firme en exigencias que Irán considera excesivas.

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"Todavía no estamos en condiciones de avanzar hacia una reunión real porque hay asuntos en los que los estadounidenses aún no han abandonado su postura maximalista", manifestó Khatibzadeh. Irán buscaba la finalización de un "acuerdo marco" antes de pasar a una reunión presencial, añadió.

El funcionario iraní no entró en detalles sobre las negociaciones con Estados Unidos ni dijo qué asuntos siguen sin resolverse, pero instó a Washington a atender las preocupaciones de Irán, incluidas las sanciones impuestas al país.

"Las otras partes también deben entender y abordar nuestras principales preocupaciones, que son las sanciones unilaterales ilegales que los estadounidenses han impuesto a los iraníes y este terrorismo económico que ha apuntado al pueblo iraní para asfixiarlo y hacer que se rebele contra la estructura política dentro de Irán", señaló Khatibzadeh.