Tigre de circo salta al público en Rostov del Don
La policía rusa confirmó que investiga las causas del incidente y que no hubo víctimas.
Moscú, 19 abr (EFE).- Un tigre de circo saltó este domingo de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida del público.
¿Cómo ocurrió el incidente con el tigre en Rostov del Don?
Según el portal de noticias Life.ru, que publicó un vídeo, el incidente ocurrió durante la actuación, que contaba con dos domadores y tres tigres, separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.
En determinado momento la malla de seguridad se desplomó, lo que asustó a los animales, que comenzaron a pelear entre ellos y uno saltó en dirección al público.
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Acciones de la autoridad y respuesta del circo
Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar a la gente sin que hubiera víctimas y devolver al tigre a la jaula.
El portal 161.ru se puso en contacto con el circo, que eludió comentar lo sucedido.
La policía rusa informó que investiga las circunstancias de los hechos.
"En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación", indicó en un comentario citado por la agencia rusa TASS.
La policía puntualizó que todos los animales fueron enjaulados y no hubo víctimas.
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