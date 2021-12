TikTok, demandada por daños mentales a moderadora de contenido

Un moderador de TikTok demandó a la plataforma de redes sociales y a su matriz ByteDance por el trauma causado por los videos gráficos, informó el portal especializado Bloomberg.

"Tuve que revisar videos de tiroteos, caídas fatales e inclusive canibalismo".

En una demanda colectiva propuesta, la moderadora Candie Frazier dijo que ha proyectado videos que muestran violencia, tiroteos escolares, caídas fatales e incluso canibalismo.

"La demandante tiene problemas para dormir y cuando duerme, tiene pesadillas horribles", señala la demanda.

TikTok requiere que moderadores trabajen turnos de 12 horas Para agravar el problema, TikTok supuestamente requiere que los moderadores trabajen turnos de 12 horas con solo un almuerzo de una hora y dos descansos de 15 minutos.

"Debido al gran volumen de contenido, a los moderadores de contenido no se les permite más de 25 segundos por video y simultáneamente ven de tres a diez videos al mismo tiempo", según la denuncia.

Junto con otras compañías de redes sociales, incluidas Facebook y YouTube, TikTok desarrolló pautas para ayudar a los moderadores a lidiar con el abuso infantil y otras imágenes traumáticas.

Sugerencias no son tomadas en cuenta

Entre las sugerencias está que las empresas limiten los turnos de moderadores a cuatro horas y brinden apoyo psicológico. Sin embargo, TikTok supuestamente no implementó esas pautas, según la demanda.

Los moderadores de contenido se llevan la peor parte de las imágenes gráficas y traumáticas que aparecen en las redes sociales, asegurándose de que los usuarios no tengan que experimentarlas. Una empresa que proporciona moderadores de contenido para grandes empresas de tecnología incluso reconoció en un formulario de consentimiento que el trabajo puede causar trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Sin embargo, las empresas de redes sociales han sido criticadas por sus mods y otros por no pagar lo suficiente debido a los peligros psicológicos y por no brindar suficiente apoyo para la salud mental. Cabe señalar que se presentó una demanda similar contra Facebook en 2018.

Frazier espera representar a otros investigadores de Tiktok en una demanda colectiva y solicita una compensación por lesiones psicológicas y una orden judicial para un fondo médico para moderadores.