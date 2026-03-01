Tiroteo en bar Austin deja dos muertos y 14 heridos

NUEVA YORK, EU., marzo 1 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Alarma por terrorismo en Estados Unidos. Un hombre que llevaba puesta una sudadera con la inscripción "Property of Allah" (Propiedad de Alá) y debajo una camiseta con referencias a la bandera de Irán, abrió fuego al cierre de un popular bar en Austin, Texas, causando dos muertos y 14 heridos.

Detalles confirmados del ataque en Austin

El agresor, un ciudadano estadounidense naturalizado de Senegal, fue asesinado por los agentes de policía que respondieron al incidente.

El suceso suscitó de inmediato dudas sobre las motivaciones del agresor, dada su sudadera y la decisión de actuar tras el ataque de Estados Unidos a Irán.

Las investigaciones realizadas por las autoridades, incluida la del Federal Bureau of Investigation (FBI por sus siglas en inglés), revelaron que en el automóvil utilizado por Ndiaga Diagne había un Corán y "ropa islámica".

Acciones de la autoridad y contexto

Según informes, el hombre había expresado en línea ideas "pro-régimen" de Teherán. Donald Trump fue informado del incidente.

La alarma en el popular bar de Austin se activó al cierre del local, cuando decenas de personas estaban saliendo.

Diagne pasó varias veces con su vehículo frente al bar antes de entrar en acción. Abrió fuego mientras aún estaba a bordo del coche.

Tres agentes de policía que patrullaban las cercanías respondieron a las llamadas de emergencia en pocos minutos. Al llegar al lugar, neutralizaron al agresor, que en ese momento había salido del vehículo y continuaba disparando. Dos víctimas murieron en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital.

Con un largo historial delictivo, Diagne era conocido por la policía de Nueva York, donde residía inicialmente, y por la de Texas. Su pasado está siendo examinado por las autoridades y el FBI, que, tras el ataque a Irán, ha elevado la alerta de terrorismo en todo Estados Unidos.

Los agentes de la agencia están monitoreando las actividades de los grupos pro-Irán en las redes sociales y se están llevando a cabo contactos con el Departamento de Seguridad Nacional para asegurar la máxima coordinación en el monitoreo de cualquier amenaza.

El temor es que Irán pueda recurrir a "agentes durmientes" en Estados Unidos para llevar a cabo ataques, o depender de sus proxies para atacar objetivos estadounidenses en el mundo.