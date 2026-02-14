Tiroteo en Carolina deja dos muertos
Carolina del Sur.- Dos hombres murieron y otro resultó herido en un tiroteo ocurrido en una habitación de dormitorio en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, apenas cuatro meses después de otro incidente mortal en el campus universitario.
Un hombre murió en el lugar del tiroteo del jueves por la noche en el complejo de viviendas Hugine Suites y el otro murió en el hospital, informó la División de Asuntos Policiales de Carolina del Sur en un comunicado. Se desconocía el estado del tercer hombre en el hospital. No se han dado a conocer los nombres de los implicados.
Un confinamiento de casi ocho horas en el campus se levantó a primera hora del viernes. No se han anunciado arrestos, pero las autoridades señalaron que ya no había amenaza.
El tiroteo del jueves por la noche ocurrió poco más de cuatro meses después de dos tiroteos durante un evento universitario el 4 de octubre. Uno, que ocurrió cerca del mismo complejo residencial, mató a una mujer de 19 años. En el otro tiroteo resultó herido un hombre.
Kaya Mack escuchó disparos y vio a muchos policías entrando por una reja. "Las sirenas me sacudieron", dijo. "Estábamos mirando alrededor; todos mirábamos alrededor como: ´¿Qué está pasando?´", contó.
