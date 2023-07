Tiroteo en hospital de Portland, Oregon, deja un muerto

A-AA+

Un guardia de seguridad, que trabajaba en el Centro Médico Legacy Good Samaritan, fue asesinado el sábado y otra persona resultó herida en un tiroteo, según dos fuentes familiarizadas con la investigación.

Socorristas acudieron a las instalaciones del noroeste de Portland; el hospital fue cerrado durante horas en un área concurrida llena de tiendas y restaurantes.

Antes del mediodía, la policía dijo que había activado unidades tácticas de emergencia para responder y que estaba buscando en el área al sospechoso, reportó The Oregonian.

La Oficina de Bomberos de Portland dijo que ayudó a tratar a un paciente que luego fue transportado al Hospital OHSU para recibir un mayor nivel de atención, pero remitió otras consultas a la Oficina de Policía de Portland. Todo el tráfico está bloqueado entre las avenidas 21 y 23 del noroeste desde las calles Lovejoy hasta Northrup, dijo la policía.

Ed Jackson, quien se está recuperando de un trasplante de riñón, estaba en el tercer piso del hospital el sábado cuando escuchó lo que sonaron como tres disparos.

Dijo que no podía decir de dónde procedían los disparos, pero el hospital de repente fue cerrado. Le dijeron que se quedara en su habitación.

Mo Badreddine regresaba al centro médico cuando recibió una llamada de su padre, que estaba en el lugar. "Le dije que estaba de regreso y me respondió que no podría entrar", recordó Badreddine. "Indicó que había un tirador activo".

No está claro cuánto tiempo estará cerrado el hospital. "Me gustaría asegurarme de que mi papá pueda irse a casa", dijo Badreddine al medio local.