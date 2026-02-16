Tiroteo en partido de hockey juvenil deja tres muertos en Pawtucket

PAWTUCKET, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Tres personas, incluido el sospechoso, murieron el lunes durante un tiroteo en un partido de hockey juvenil en Rhode Island, informaron las autoridades.

Detalles confirmados

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas.

"Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar", dijo. Goncalves, quien no dio a conocer detalles sobre el sospechoso ni las edades de los fallecidos, aunque destacó que aparentemente las dos víctimas eran adultas.

Acciones de la autoridad

Añadió que los investigadores siguen tratando de reconstruir lo ocurrido y hablar con testigos del tiroteo dentro de la Arena Dennis M. Lynch de Pawtucket, a pocos kilómetros de Providence.

Las autoridades también analizan los videos del partido de hockey. En redes sociales circulan imágenes no verificadas donde se puede ver a los jugadores que se resguardan y a aficionados huyendo después de que se escuchan detonaciones.

Fuera de la arena se podía ver a familias en llanto y a jugadores juveniles de hockey aún con su uniforme mientras se abrazaban antes de subir a un autobús para abandonar la zona. Los caminos hacia la arena fueron cerrados mientras se mantenía una fuerte presencia policial y los helicópteros sobrevolaban el lugar.

El tiroteo se produce casi dos meses después de otro episodio de violencia en Rhode Island, cuando un hombre mató a dos estudiantes e hirió a otros dos dentro del campus de la Universidad Brown. El agresor asesinó posteriormente a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Las autoridades localizaron posteriormente a Claudio Neves Valente, de 48 años, quien se quitó la vida de un disparo en Nueva Hampshire.

"Afortunadamente, los dos incidentes no están relacionados, pero es muy trágico", dijo el alcalde de Pawtucket, Don Grebien. "Estos son chicos de secundaria, estaban en un evento, estaban jugando frente a los aficionados y se convirtió en esto".

Pawtucket se ubica a poca distancia al norte de Providence y cerca de los límites estatales con Massachusetts. Con poco menos de 80.000 habitantes, Pawtucket había sido hasta hace poco conocida como la sede de las oficinas centrales de Hasbro.