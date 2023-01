Tiroteo en una escuela de Iowa deja 2 muertos

Des Moines, Iowa.- Dos estudiantes murieron y un miembro del personal resultó herido el lunes en lo que la policía describió como un ataque dirigido contra una escuela de Des Moines que se dedica a ayudar a los jóvenes en situación de riesgo. Posteriormente, tres sospechosos fueron detenidos.

El tiroteo se produjo en un programa educativo llamado Starts Right Here, el cual está afiliado al distrito escolar de Des Moines.

Al llegar, los agentes encontraron a dos estudiantes gravemente heridos, por lo que les aplicaron inmediatamente reanimación cardiopulmonar. Los dos estudiantes murieron en el hospital.

El miembro del personal de la escuela que resultó herido se encontraba en condición grave e iba a ser sometido a una cirugía el lunes por la tarde.

La policía señaló que, unos 20 minutos después del tiroteo, los agentes detuvieron un vehículo a unos 3 kilómetros de distancia y arrestaron a tres sospechosos.

El programa Starts Right Here, que ayuda a los jóvenes de 9 a 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo, fue fundada en 2021 por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps.

Dos hechos más

en California

Siete personas fueron asesinadas el lunes en dos tiroteos relacionados en una granja de hongos y una empresa de transporte en una comunidad costera al sur de San Francisco. Un sospechoso está bajo custodia.

El presidente de la Junta de Supervisores del condado de San Mateo, Dave Pine, dijo que cuatro personas fueron asesinadas en la granja y otras tres en la compañía de camiones. De momento se desconoce la relación entre ambas ubicaciones.

El senador estatal Josh Becker, quien representa al área, dijo que había personas asesinadas en distintos tiroteos a las afueras de Half Moon Bay, una ciudad ubicada unos 48 kilómetros al sur de San Francisco. El supervisor del condado de San Mateo, David Canepa, tuiteó que uno de los tiroteos ocurrió en una granja de hongos.

El tiroteo ocurrió luego de que 11 personas fueran asesinadas la noche del sábado en un estudio de baile en el sur de California.