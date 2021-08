Tomarán medidas en contra de Jair Bolsonaro

BRASILIA, Brasil.- Después de años de afirmar que el sistema electoral brasileño era vulnerable al fraude, el presidente del país, Jair Bolsonaro, ignoró el lunes la fecha límite de la corte electoral del país para que presentara pruebas de sus acusaciones. Y el organismo, a su vez, adoptó una de sus medidas más firmes hasta ahora para evitar que Bolsonaro erosione la confianza en las próximas elecciones del país.

Según dos ministros de Bolsonaro, su gobierno barajó presentar una recopilación de videos y documentos, la mayoría de los cuales el presidente de ultraderecha ya mostró de forma pública el 29 de julio, y que la corte que supervisa y administra las elecciones ha desmentido.

La orden del gobierno de que la Policía Federal buscara pruebas de fraude electoral en los últimos 25 años no produjo ningún ejemplo de esa clase, dijeron los ministros, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a sufrir represalias del presidente. Uno de los ministros y la oficina de prensa de la corte electoral confirmaron que no se habían presentado pruebas.

Bolsonaro ha afirmado que el sistema brasileño de voto electrónico no es fiable y hace imposible auditar los resultados.