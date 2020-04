Toque de queda de 4 días en la población colombiana de Soacha por coronavirus

El Ejército y la Policía comenzaron este viernes a patrullar las calles de Soacha, municipio aledaño a Bogotá, en el que su alcalde decretó toque de queda de cuatro días para frenar la propagación del coronavirus, la pandemia que deja en el país 153 fallecidos y 3.439 contagiados.



El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, explicó a Efe que la medida comenzó a regir este viernes y concluirá el próximo lunes a las cuatro de la mañana (09.00 GMT).



"Lo que vamos a hacer es la aplicación de un decreto, un toque de queda en todo el territorio del municipio", dijo el mandatario de esta población en la que, según datos no oficiales, viven más de un millón de personas.



Se estima que Soacha es uno de los municipios con densidad poblacional más alta de América Latina, con 290 personas por kilómetro cuadrado, y con el 36 % de su población en pobreza extrema.



ACEPTACIÓN DE LA NORMA



El alcalde Saldarriaga encabezó la operación y manifestó que en un recorrido realizado poco después de que comenzó a regir la norma "estamos viendo una aceptabilidad casi del 99 % de la comunidad".



Destacó que la población ha venido cumpliendo no solo con esta disposición y las dictadas por el Gobierno central.



El presidente colombiano, Iván Duque, prolongó el aislamiento obligatorio en el país hasta el próximo 27 de abril, como medida de contingencia contra el COVID-19.



Saldarriaga destacó también que por el cumplimiento de la población a esas y otras medidas que él ha impuesto es "el municipio con menor número de contagios del país por cada millón de habitantes".



En esa dirección, el Alcalde dijo que el toque de queda es para que el número de contagiados, que a la fecha es de 21, no aumente.



"El fin de semana pasado no tomamos medidas y pasamos de 7 a 18", acotó el gobernante, quien espera que cuando el Gobierno decida terminar el aislamiento obligatorio "tengamos el menor número de contagiados del país".



Quienes no cumplan con el toque de queda serán llevados por 12 horas a un centro de protección en donde estarán aislados con todas las condiciones de seguridad.



Reconoció que esta medida es "drástica como otras que hemos tomado en el pasado" como la que restringe la circulación de personas según su sexo para actividades consideradas esenciales, como abastecerse.



Aclaró que, al igual que en el resto del país, en Soacha podrán circular las personas que desarrollen alguna de las 36 excepción dispuestas por el Gobierno nacional, como por ejemplo el personal sanitario o de servicios.