Tormenta invernal golpea a California

Los ángeles, California.- California recibió el lunes una potente tormenta invernal que incluye peligrosas tormentas eléctricas e intensos vientos y nevadas en zonas montañosas.

Millones de residentes del condado de Los Ángeles enfrentaban advertencias de inundaciones repentinas mientras la lluvia azotaba la región. Además, residentes de algunas de las zonas más afectadas por los devastadores incendios forestales del año pasado estaban bajo advertencia de evacuación hasta el martes debido a la posibilidad de ríos de fango y escombros.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó que los equipos de emergencia y las agencias de la ciudad se alisten para responder ante cualquier problema.

La tormenta causó estragos en las carreteras desde el condado de Sonoma hasta la Sierra Nevada. El tráfico se detuvo temporalmente en ambos sentidos de la autopista interestatal 80 cerca de los límites con Nevada debido a algunos choques, informó el Departamento de Transporte de California. En el condado de Santa Bárbara, un enorme árbol cayó sobre la autopista 101, obligando el cierre a la circulación en dirección sur, informó el departamento de bomberos del condado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los meteorólogos informaron que la ladera occidental de la Sierra Nevada, el norte del condado de Shasta —incluidas partes de la autopista Interestatal 5— y sectores de la Cordillera Costera del estado podrían registrar hasta 2,4 metros (8 pies) de nieve antes de que la tormenta atraviese la zona a última hora del miércoles.

Los meteorólogos añadieron que la nieve intensa, el viento y la baja visibilidad también podrían hacer que las condiciones de viaje sean peligrosas, casi imposibles.

Otros estados se preparaban para diferentes fenómenos meteorológicos amenazantes. Los residentes de partes del este de Colorado recibieron advertencias el lunes de que podrían estar en peligro de incendio debido a una combinación de temperaturas anormalmente altas, ráfagas de viento y condiciones secas.

Se espera que los riesgos continúen durante la semana, ya que ráfagas de hasta 96 km/h (60 mph) probablemente lleguen a las llanuras orientales de Colorado el martes. Partes de Texas, Nuevo México y Kansas también estuvieron bajo advertencias de bandera roja.