Tormenta Invernal Provoca Caos en EEUU

Una tormenta invernal trajo el lunes condiciones de ventisca, riesgos al viajar y cortes de energía a partes de la región centro-norte de Estados Unidos, mientras que otras partes del país experimentan temperaturas en descenso, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia.

La nieve y los vientos en aumento comenzaron a extenderse el domingo a través de las llanuras del norte, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de poca visibilidad debido a la caída de nieve y posibles ventiscas que podrían imposibilitar los traslados en algunas zonas. El viento y la nieve crearon "un sistema bastante significativo incluso para esta parte del país", destacó Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica.

Un área de baja presión que se desplazaba desde los Grandes Lagos hacia el sureste de Canadá traía consigo nieve a partes de Michigan el lunes, señaló Snell. Se anticipan fuertes vientos y nevadas en los Grandes Lagos y hasta Nueva York, y lluvias en el noreste del país.

Este sistema de tormentas podría considerarse un ciclón bomba debido a que se profundizó rápidamente desde el centro-norte hacia los Grandes Lagos, dijo Snell. La intensidad de la tormenta se mide por la presión central, por lo que mientras más baja es la presión, más intensa es la tormenta.

El intenso frente frío significa que partes del centro de Estados Unidos se despertaron el lunes con temperaturas de hasta 10 grados C (50 °F) más bajas que el día anterior, según el Centro de Predicción del servicio meteorológico. Los vientos trajeron "sensaciones térmicas peligrosas" que se tiene previsto que desciendan hasta -34,4 °C (-30 °F) en Dakota del Norte y en Minnesota el lunes.

Las condiciones de ventisca disminuyeron en el norte de Iowa, pero los fuertes vientos que soplaban la nieve caída obligaron a mantener el cierre de un tramo de más de 320 kilómetros (200 millas) de la autopista interestatal 35 el lunes, mientras miembros de la policía del estado informaban de decenas de accidentes durante la tormenta, incluida la muerte de una persona.

La nevada en la Península Superior de Michigan varió de 48 a 61 centímetros (19 a 24 pulgadas), dijo Ryan Metzger, del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera más nieve en los próximos días, pero "mucho más ligera, un poco aquí o allá", dijo . "Nada como lo que tuvimos durante la noche".

En Nueva Inglaterra se recibieron informes de lluvia helada en partes del norte de Nueva York, y la amenaza se extiende a Vermont, Nueva Hampshire y Maine, destacó Snell, señalando que puede poner tensión en líneas eléctricas y árboles.

En California, el servicio meteorológico advirtió que se esperan vientos de Santa Ana entre moderados y fuertes en los condados de Los Ángeles y Ventura hasta el martes, con un alto riesgo de caída de árboles debido a la saturación del suelo. Las recientes tormentas provocaron la temporada más húmeda en el sur de California en varios años. Es probable que esta misma semana lleguen otras dos tormentas, con pronósticos de que la lluvia en el Día de Año Nuevo pueda afectar el Desfile de las Rosas en Pasadena por primera vez en dos décadas.

Aproximadamente 350.000 clientes estaban sin electricidad la mañana del lunes, alrededor de la tercera parte de ellos en Michigan, según Poweroutage.us. El lunes había más de 3.500 retrasos de vuelos y más de 600 cancelaciones en aeropuertos del país, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Un tornado de categoría EF1 con vientos máximos estimados de 158 km/h (98 mph) tocó tierra el domingo en el condado de Tazewell, Illinois, destruyendo dos edificios anexos y derribando una gran cantidad de árboles y postes de energía, indicó la oficina del servicio meteorológico en Lincoln, Illinois. La oficina evaluaba el lunes los daños en el condado de Macon después de que severas tormentas eléctricas pasaron por el área el día anterior.

La mayor parte de la Península Superior de Michigan estaba bajo advertencia de ventisca el lunes por la mañana, según el servicio meteorológico, y se esperan ráfagas de viento de hasta 96 km/h (60 mph) a lo largo de partes de la costa sur del lago Superior. Las condiciones de ventisca continuaban en partes del norte de Iowa el lunes por la mañana.

Los meteorólogos advirtieron de 30 a 91 centímetros (1 a 3 pies) de nieve desde el lunes hasta el jueves y vientos fuertes, con ráfagas de hasta 121 km (75 millas), en el oeste de Nueva York el lunes. Se esperan condiciones similares a lo largo del lago Erie, en Michigan y Ohio.

En el sur, los meteorólogos advirtieron que es probable que tormentas eléctricas severas indiquen la llegada de un frente frío agudo, trayendo consigo una caída repentina en las temperaturas y fuertes vientos del norte que pondrán un fin abrupto a días de calor récord en toda esa región. Se prevé que las temperaturas más frías en el sur persistan hasta el Día de Año Nuevo.

Se prevé que la tormenta se intensifique a medida que se desplace hacia el este, obteniendo energía a partir de un fuerte choque entre el aire gélido que desciende desde Canadá y el aire inusualmente cálido que ha permanecido en el sur de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.