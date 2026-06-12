Tormentas afectan centro-norte de EU

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Chicago, Ills.- Fuertes tormentas que azotaron la región centro-norte de Estados Unidos dejaron sin electricidad a varios cientos de millas de clientes, dañaron edificios y provocaron la cancelación de vuelos, mientras nuevos tornados tocaron tierra a última hora del jueves en comunidades a las afueras de Chicago.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se habían confirmado tornados en Streator y Odell, Illinois, al suroeste de Chicago, con informes preliminares de edificios dañados en Streator. Eso ocurrió un día después de que el servicio meteorológico recibió más de una docena de reportes de tornados en el norte de Missouri, Iowa, Kansas e Illinois. Se reportó la caída de árboles y cables de servicios públicos en toda la región.

En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años murió el miércoles en un campamento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que "se partió y cayó durante fuertes tormentas", dijo la policía en un comunicado. El hombre fue encontrado con heridas graves el jueves por la mañana y murió en el lugar, dijeron las autoridades. Hasta el momento, no se han reportado otras muertes o personas heridas por las tormentas.

Shane Tipton, de Unionville, Missouri, condujo a casa desde su trabajo en una fábrica sin saber que se avecinaban condiciones climáticas severas. Al bajar de su camioneta, vio un tornado que se acercaba y se apresuró a entrar en su casa para evacuar a su padre de 87 años, Jimmie Tipton.

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Lograron volver a la camioneta, se alejaron y observaron cómo el tornado destruía la vivienda.