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Tornados causan fuertes daños en Mississippi

Por AP

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Tornados causan fuertes daños en Mississippi

Bogue Chitto, Misisipi.- Fuertes tormentas que incluyen al menos un tornado confirmado arrasan partes de Mississippi, donde derrumban cientos de viviendas, arrancan árboles y derriban líneas eléctricas, informan las autoridades.

Anunciata Schwebel sólo pudo observar con horror por FaceTime mientras su amiga y arrendataria se escabullía hacia una bañera para ponerse a salvo de uno de varios tornados que azotaron Mississippi justo después del atardecer del miércoles.

Su amiga gritó que las ventanas se estaban rompiendo. Schwebel podía ver en su pantalla la devastación del grupo de cabañas que poseía en el pueblo de Purvis —paredes y techos arrancados, sus inquilinos acurrucados en sus baños.

"Podíamos ver una fila de personas sentadas en sus bañeras", relató Schwebel. "Pensamos que estaba muerta".

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Por segunda vez en menos de un mes, una gran oleada de tornados no provocó muertes. Las autoridades estimaron que 500 viviendas resultaron dañadas en cinco condados y que al menos 17 personas resultaron heridas. Las poderosas tormentas generaron al menos tres tornados en la mitad sur de Mississippi.

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