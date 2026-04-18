Tornados dañan viviendas en Wisconsin y Minnesota: autoridades coordinan ayuda

Una estela de viviendas y edificios dañados salpicaba una amplia franja de Estados Unidos el sábado tras una destructiva ráfaga de fuertes vientos y tornados reportados que arrancaron techos, derribaron árboles de raíz y dejaron caminos rurales intransitables por los escombros.

No se reportaron muertes tras las tormentas del viernes que azotaron la parte superior de la región del centro-norte de Estados Unidos y generaron la más reciente ronda de clima severo en la región. Autoridades prepararon a los residentes para una larga recuperación en algunas comunidades rurales.

"Somos sumamente afortunados de que esta tormenta no haya provocado pérdida de vidas ni lesiones graves", declaró el jefe policial del condado Stephenson, Steve Stovall, sobre la tormenta que azotó Lena, Illinois, el viernes.

Autoridades de Wisconsin y Minnesota hicieron declaraciones similares.

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En el centro de Wisconsin, un tornado reportado que arrasó las ciudades de Kronenwetter y Ringle dejó viviendas dañadas y a algunos residentes brevemente atrapados en sus sótanos, dijo a reporteros el jefe de bomberos de Ringle, Chris Kielman.

El jefe de la policía del condado Marathon, Chad Billeb, indicó que no había visto tanta devastación durante sus 34 años en las fuerzas del orden.

"Mucha gente va a necesitar mucha ayuda", afirmó.

En Kronenwetter, los vecinos se ayudaban entre sí a retirar escombros de sus propiedades, y la empresa Wisconsin Public Service trabajaba para restablecer el suministro eléctrico. El jefe de policía, Terry McHugh, dijo que podría ser un proceso prolongado.

Señaló que la Fundación Comunitaria del Norte de Wisconsin Central se asoció con United Way del condado Marathon para ayudar a los residentes cuyas viviendas resultaron dañadas.

En el condado Olmsted, Minnesota, funcionarios policiales dijeron que los tornados causaron "múltiples niveles" de daños. Al menos 30 viviendas resultaron afectadas en Marion Township y varias de ellas sufrieron daños que fueron descritos como significativos. Funcionarios fueron de puerta en puerta en la comunidad revisando las condiciones de los residentes.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que los daños probablemente fueron provocados por tornados y que se llevarán a cabo inspecciones de las zonas afectadas durante el fin de semana.

En Illinois, Leo Zach, de 14 años, acababa de llegar a la sala de la banda de la escuela secundaria para una competencia de música cuando el edificio comenzó a estremecerse y se fue la luz. Contó que la sala estaba llena de estudiantes y que algunos estaban muy asustados y sufrieron ataques de pánico.

"Definitivamente tuve mucha suerte, considerando lo que pudo haber pasado", comentó. "Sólo traté de mantener la calma y ayudar a otras personas".

Cuando salieron, encontraron algunas ventanas reventadas del gimnasio y parte del techo de la escuela arrancado.

Fotos y videos publicados en internet mostraban una cochera destruida, edificios que perdieron ladrillos y cercas demolidas.

Lena es una localidad de casi 3.000 habitantes, ubicada a unos 188 kilómetros (117 millas) al noroeste de Chicago.

Rachel Nemon se dirigía a la escuela secundaria de Lena para recoger a su hijastro cuando tuvo que meterse en un autolavado para resguardarse de la tormenta. Vio cómo un árbol de gran tamaño era arrancado de raíz y cómo saltaban chispas a pocos metros de ella.

"Es algo que ves en internet, no en la vida real, especialmente en un pequeño poblado de Illinois", subrayó.