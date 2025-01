Postecoglou y Tottenham: Desafíos en la Premier League

LONDRES (AP) — En medio de la creciente ira de los aficionados por la desastrosa campaña del Tottenham en la Liga Premier, Ange Postecoglou insistió en que no se ve afectado por los "constantes comentarios" sobre su futuro y aún cree que su equipo puede tener una temporada "especial".

Tottenham se ha desplomado al 15to puesto en la Premier de 20 equipos después de lograr solo una victoria en sus últimos 11 partidos en la competición. Tras la humillante derrota en casa por 2-1 ante Leicester el domingo, se escucharon fuertes abucheos al final del partido y Postecoglou pareció intentar confrontar a un aficionado que había dirigido críticas hacia el entrenador mientras caminaba por el túnel.

Los Spurs buscarán asegurar la clasificación automática a los octavos de final de la Liga Europa cuendo el jueves enfrente al equipo sueco Elfsborg. También están en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, con una ventaja 1-0 sobre Liverpool tras el partido de ida.

Por esa razón, Postecoglou dijo que había motivos para el optimismo en medio del pesimismo.

"No me afecta", dijo Postecoglou sobre la creciente incertidumbre sobre su posición. "Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Mi visión sobre mi rol nunca ha sido sobre la autopreservación o la seguridad, se trata de tratar de lograr algo y todavía estoy en una posición donde podemos hacer eso".

"Sugieres que hay un comentario continuo sobre mí, lo cual no es sorprendente considerando nuestra posición en la liga. No tengo que responder a eso, ni involucrarme en eso", añadió. "No me interesa ni me afecta. La gente puede elegir ignorarlo, pero estamos en una gran posición para aún lograr algo realmente especial este año".

Preguntado si tenía un mensaje para los aficionados descontentos, Postecoglou quiso decir a todos los aficionados —y "no solo a los enojados"— que está trabajando a destajo para revertir la temporada.

"Obviamente conocemos la situación, sin obviar el hecho de que las posibilidades y oportunidades en la segunda mitad de la temporada aún están muy en nuestras manos para capitalizar y hacerla una temporada exitosa", acotó.

En un impulso para su equipo afectado por lesiones, Postecoglou dijo que el defensor central Micky van de Ven podría regresar contra Elfsborg después de casi dos meses fuera por una lesión en el isquiotibial.