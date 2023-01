Trabajadores sanitarios extranjeros en el Reino Unido se plantean irse por el costo del visado

LONDRES (EFE).- La mayoría de los trabajadores de la sanidad en el Reino Unido considera que el visado indefinido para permanecer en este país es demasiado caro, algo que afecta a los extranjeros, muchos de los cuales planean irse por esa razón, según reveló este jueves una encuesta de la Cámara de los Comunes.



El estudio ha sido efectuado por el Comité de Peticiones de los Comunes con vistas a informar a los diputados sobre este asunto, quienes lo debatirán el próximo lunes y analizarán propuestas de los profesionales del sector.

De las 6,991 respuestas, el 98 % se mostró a favor de rebajar el coste de los visados para los sanitarios, que actualmente se sitúa en las 2,389 libras (2,718 euros) y corre por su cuenta.

En este sentido, el 100 % de los que declararon que tiene intención de solicitar el visado indefinido para permanecer en el Reino Unido (ILR, sus siglas en inglés) también consideró que se debe abaratar.

El 91 % del total calificó de justo rebajarlo hasta las 243 libras (276 euros), frente al 6 % que aún lo considera caro y el 3 % que lo ve demasiado barato.

En este contexto, el 63 % del total confirmó que trabaja en la sanidad británica y que tiene intención de solicitar el visado indefinido, mientras que el 11 % indicó que ya lo había obtenido.

No obstante, advirtió el informe, "algunos trabajadores sanitarios" extranjeros dijeron que prevén abandonar el país debido al alto coste del ILR.

De éstos, el 71 % aseguró que no tiene intención de solicitar el visado indefinido para permanecer en el Reino Unido, donde, por ejemplo, el salario anual medio de una enfermera se sitúa entre los 33.000 y 35,000 libras (37,549 y 39,825 euros), según estimaciones del Royal College of Nursing.

"Soy una madre soltera y mis dos hijos están conmigo en el Reino Unido desde hace poco. No me puedo permitir el coste del ILR para mí y mis dos hijos. Con el salario de las enfermeras y el coste de la vida, una madre soltera no se lo puede permitir", explicó una profesional en el informe del Comité de Peticiones.

Uno de sus miembros, la diputada laborista Tonia Antoniazzi, abrirá el debate del próximo lunes, pero ya avanzó hoy que los resultados de la encuesta son "impactantes".

"Muchos de los trabajan en el Servicio Nacional de Salud (NHS) no son los únicos que tienen bajos salarios, también aquellos que han venido al Reino Unido para trabajar en el NHS hacen frente a costes exorbitantes para solicitar la permanencia indefinida", agregó la parlamentaria en un comunicado.