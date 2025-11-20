Tragedia en Camboya: autobús cae al río dejando víctimas
Al menos 16 personas fallecieron tras caída de autobús en Camboya
NOM PEN, Camboya (AP) — Un autobús de pasajeros en Camboya cayó desde un puente hacia un río, matando al menos a 16 pasajeros y causando lesiones a otras dos docenas, informó la policía.
El autobús viajaba desde Siem Reap, hogar del famoso complejo de templos de Angkor Wat del país, hacia la capital Nom Pen, cuando se estrelló en las horas previas al amanecer del jueves en la provincia central de Kampong Thom, informó por teléfono Siv Sovanna, subjefe de policía del área, a The Associated Press.
El viernes informó que el número de muertos aumentó de 13 a 16 después de que los rescatistas completaron la búsqueda el jueves por la noche.
Una investigación preliminar indica que el conductor estaba somnoliento después de salir de Siem Reap, para una corrida noctura en lo que normalmente es un viaje de aproximadamente cinco horas y media, comentó Siv Sovanna. No dijo si el conductor estaba entre los fallecidos.
Se cree que había alrededor de 40 pasajeros que abordaron el autobús. Todos los que estaban en el autobús eran ciudadanos camboyanos, afirmó la policía.
Los accidentes de tráfico en Camboya mataron a 1.509 personas en 2024, mientras que 1.062 personas murieron en los primeros nueve meses de 2025 en el país, según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
