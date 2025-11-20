Tragedia en Camboya: autobús cae de un puente dejando 13 muertos
El accidente de un autobús en Camboya ha causado la muerte de 13 personas y heridas en varias más, tras caer desde un puente hacia un río.
NOM PEN, Camboya (AP) — Un autobús de pasajeros en Camboya se estrelló desde un puente hacia un río el jueves, matando al menos a 13 pasajeros y hiriendo a otras dos docenas, informó la policía.
El autobús viajaba desde Siem Reap, hogar del famoso complejo de templos de Angkor Wat del país, hacia la capital Nom Pen, cuando se estrelló en las horas previas al amanecer en la provincia central de Kampong Thom, informó por teléfono Siv Sovanna, subjefe de policía del área, a The Associated Press.
Todos los que estaban en el autobús eran ciudadanos camboyanos, afirmó.
Una investigación preliminar sugirió que el conductor estaba somnoliento después de su salida nocturna de Siem Reap, para lo que normalmente es un viaje de aproximadamente cinco horas y media, comentó Siv Sovanna. No dijo si el conductor estaba entre los fallecidos.
Se cree que había alrededor de 40 pasajeros en el autobús, y los rescatistas continuaron buscando el jueves a más víctimas.
Los cuerpos de los fallecidos se mantendrán en un hospital cerca del lugar del accidente hasta que puedan ser recogidos por sus familiares, señaló Siv Sovanna.
Los accidentes de tráfico en Camboya mataron a 1,509 personas en 2024, mientras que 1.062 personas murieron en los primeros nueve meses de 2025 en el país, según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
