Tragedia en España: Accidente de tren deja 42 muertos

ADAMUZ, España (AP) — Las cuadrillas de emergencias buscaban el martes más víctimas entre los restos de un mortal accidente ferroviario en el sur de España que causó al menos 42 muertos, mientras la nación comenzaba tres días de luto por las víctimas.

Antonio Sanz, el consejero de Salud de Andalucía, donde ocurrió el accidente, dijo a los medios españoles que el número oficial de muertos del accidente del domingo había aumentado al menos a 42 después de que se descubrió otro cadáver en un vagón gravemente dañado.

En medio de la tragedia, se supo que una niña de 6 años sobrevivió al accidente sin lesiones graves, mientras que sus padres, hermano y primo fallecieron.

Fidel Sáez perdió a su madre en el accidente, pero sus dos hijos, su hermano y un sobrino sobrevivieron. Su viaje a la capital para ver el musical "El Rey León" se convirtió en una pesadilla en el camino de regreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Vengo ahora de contárselo a mi hermano, que ya ha sido desentubado. Me ha dicho que es un milagro que él esté vivo (...) Logró sacar a mis hijos rompiendo la ventanilla con los pies", dijo Sáez a la televisora nacional TVE. "También me ha pedido que cuente la historia de nuestra madre, lo buena que ha sido".

Las autoridades dijeron que 39 personas seguían hospitalizadas el martes por la mañana, mientras que 83 personas fueron atendidas y dadas de alta.

Uno de ellos fue Emil Johnson, un ciudadano sueco radicado en Málaga, que viajaba a Madrid para renovar su pasaporte.

"Probablemente fueron dos, tres segundos. Y todo estaba roto", relató Jonsson, sentado en una silla de ruedas debido a contusiones en las costillas y la espalda y vestido con parte de una bata de hospital, a los periodistas. "Cuando chocamos, no sabía quién estaba vivo y quién estaba muerto".

El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren en sentido contrario que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a 184 personas, recibió el mayor impacto. Esa colisión hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de cuatro metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Las imágenes tomadas el martes por un fotógrafo de The Associated Press muestran los restos completamente destruidos de los dos primeros vagones del segundo tren, separados del resto del tren y tendidos junto a las vías. Los asientos habían sido expulsados sobre las rocas que proporcionan el soporte bajo las vías.

A unos cientos de metros de distancia, agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el interior del primer tren con perros, con las pertenencias de los pasajeros esparcidas por el suelo, según el video distribuido por las autoridades. El último vagón estaba de lado sobre las vías, y el penúltimo vagón estaba inclinado hacia un lado con todas sus ventanas rotas.

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente que Puente ha calificado de "extraño", ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a alta velocidad.

Sin embargo, Puente dijo en entrevistas con medios españoles el lunes por la noche y el martes por la mañana que las autoridades habían encontrado una sección rota de la vía que podría estar relacionada con el origen del accidente, aunque insistió en que es solamente una hipótesis y que alcanzar conclusiones podría llevar semanas.

"Se trata de determinar si es la causa o la consecuencia" del descarrilamiento, dijo Puente a la radio española Cadena Ser.

En este momento, "todas las hipótesis están abiertas", declaró Grande Marlaska en una conferencia de prensa. Los investigadores del accidente analizarán "los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionarán la rodadura del tren Iryo", añadió.

El tren que se salió de la vía pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo tren, que recibió el mayor impacto, pertenecía a la empresa pública española Renfe. Iryo dijo en un comunicado el lunes que su tren fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión de seguridad el 15 de enero.

Tanto Puente como Álvaro Fernández, el presidente de Renfe, dijeron que ambos trenes viajaban muy por debajo del límite de velocidad de 250 km/h (155 mph), y Fernández señaló que "se puede descartar el error humano".

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilometraje de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

"Es un palo durísimo indudablemente, y tengo que trabajar para que no afecte a la credibilidad del sistema y la solidez del sistema", dijo Puente a la radio nacional española RNE el martes cuando se le preguntó sobre el daño a la reputación del sistema ferroviario.

El rey Felipe y la reina Letizia visitaron el lugar del accidente, donde saludaron a los equipos de emergencia, así como a algunos residentes locales que ayudaron en las etapas iniciales del rescate. Después, fueron a un hospital en Córdoba donde muchos de los heridos seguían ingresados.

"Somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe", dijo Letizia a los periodistas después de la visita.

Mientras tanto, la Guardia Civil recogía muestras de ADN de familiares que temen tener seres queridos entre los muertos no identificados.

Los trenes de alta velocidad reanudaron el servicio el martes desde Madrid a Sevilla y Málaga, las ciudades más grandes de Andalucía, la región más poblada de España, pero los pasajeros tendrán que viajar un tramo del trayecto en autobuses proporcionados por el servicio ferroviario. Puente dijo que el servicio normal de trenes no se reanudará hasta principios de febrero.

La aerolínea española Iberia añadió más vuelos a las ciudades del sur hasta el domingo para ayudar a los viajeros varados. Algunas compañías de autobuses también reforzaron sus servicios en el sur.