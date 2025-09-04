Tragedia en Lisboa: Descarrilamiento de funicular deja víctimas

LISBOA (AP) — Investigadores examinaron los restos de un funicular en el centro de Lisboa el jueves a fin de tratar de determinar por qué la popular atracción turística descarriló durante la concurrida temporada de verano, matando a 16 personas e hiriendo a 21, cinco de ellas de gravedad.

La fiscalía general de Portugal detalló que hasta ahora se han identificado ocho víctimas: cinco portugueses, dos surcoreanos y una persona suiza.

Con base en documentos recuperados y otras evidencias, existe "una posibilidad alta" de que entre los muertos también se encuentren dos canadienses, un estadounidense, un alemán y un ucraniano, según el jefe de la policía nacional de investigación, Luís Neves. Tres permanecen sin identificar.

Entre los heridos hay españoles, israelíes, portugueses, brasileños, italianos y franceses, informó Álvaro Santos Almeida, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud de Portugal.

Las nacionalidades parecen confirmar las sospechas de que el Elevador da Glória viajaba lleno de turistas, así como de locales, cuando se salió de sus rieles durante la hora punta de la tarde del miércoles. Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado, y suelen formarse largas filas de personas para el breve y pintoresco recorrido del funicular , que sube y baja unos pocos cientos de metros por una calle de la capital del país.

"Esta tragedia... va más allá de nuestras fronteras", dijo el primer ministro Luis Montenegro en su residencia oficial, calificándola como "una de las mayores tragedias de nuestro pasado reciente". Portugal guardó un día de luto nacional el jueves.

Las 16 autopsias se concluyeron el jueves, pero la identificación de tres víctimas requiere acceso a registros dentales o ADN familiar que se encuentran en el extranjero, explicó Francisco Corte-Real, jefe del Instituto Nacional de Medicina Forense, en una conferencia de prensa conjunta.

El operador asegura que el tranvía es inspeccionado diariamente

El tranvía eléctrico, también conocido como funicular, está sujeto por cables de acero y puede transportar a más de 40 personas. El jueves, los investigadores tomaron fotografías y levantaron el cable de debajo de los rieles que suben una de las empinadas colinas de la capital portuguesa.

Las autoridades declinaron comentar si un freno defectuoso o un cable roto pudo haber provocado que el tranvía descendente se estrellara contra un edificio donde la empinada carretera hace una curva.

"La ciudad necesita respuestas", dijo el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, en una declaración televisada, añadiendo que hablar de posibles causas es "mera especulación".

La policía, los fiscales públicos y los expertos en transporte del gobierno investigan el accidente, indicó Montenegro a los periodistas. La Oficina de Investigaciones de Accidentes Aéreos y Ferroviarios del gobierno anunció que había concluido su análisis de los restos y emitirá un informe preliminar el viernes. El investigador jefe de la policía, Nelson Oliveira, dijo que se espera un informe policial preliminar dentro de 45 días.

La empresa que opera los tranvías y autobuses de Lisboa, Carris, señaló que ha abierto su propia investigación.

El funicular, que ha estado en servicio desde 1914, se sometió a un programa de mantenimiento completo programado el año pasado y la empresa realiza una inspección visual de 30 minutos todos los días, dijo el CEO de Carris, Pedro de Brito Bogas, durante una conferencia de prensa el jueves .

El funicular fue inspeccionado por última vez nueve horas antes del descarrilamiento, dijo, pero no detalló la inspección visual ni respondió cuando se le preguntó si se probaron todos los cables.

El alcalde dijo que solicitará una investigación de un organismo independiente externo, pero no entró en detalles.

Turistas y locales viajan en el tranvía del siglo XIX

La Agencia de Protección Civil de Lisboa indicó el jueves por la mañana que el número de muertos había aumentado a 17. Más tarde corrigió eso a 16, citando una duplicación de la información disponible.

Los fallecidos eran todos adultos, de acuerdo con Margarida Castro Martins, jefa de la Agencia de Protección Civil de Lisboa, a los periodistas. No proporcionó sus identidades, aclarando que sus familias serán informadas primero.

El sindicato de trabajadores del transporte SITRA reveló que el operador de los frenos del tranvía, André Marques, estaba entre los muertos.

Los heridos incluyen hombres y mujeres de entre 24 y 65 años, y un niño de 3 años, dijo Castro Martins. Entre ellos hay portugueses, así como dos alemanes, dos españoles y una persona de Francia, Italia, Suiza, Canadá, Marruecos, Corea del Sur y Cabo Verde, detalló.

"Podríamos haber sido nosotros"

Felicity Ferriter, una turista británica de 70 años, acababa de llegar con su esposo a un hotel cerca del lugar del choque y estaba desempacando su maleta cuando escuchó "un estruendo horrendo".

"Lo oímos, oímos el golpe", dijo a The Associated Press fuera de su hotel.

La pareja había visto el tranvía cuando llegaron y tenían la intención de subirse al día siguiente.

"Era uno de los puntos señalados de nuestras vacaciones", dijo, añadiendo: "Podríamos haber sido nosotros".

La testigo Teresa d'Avó contó a la televisora portuguesa SIC que parecía que el tranvía no tenía frenos.

"Impactó el edificio con una fuerza brutal y se deshizo como una caja de cartón", dijo, describiendo cómo los transeúntes se dispersaron hacia el medio de la cercana Avenida da Liberdade, la principal arteria de la ciudad.

Francesca di Bello, una turista italiana de 23 años de vacaciones en Lisboa con su familia, había estado en el Elevador da Glória unas horas antes del descarrilamiento.

Pasaron por el lugar del incidente acordonado el jueves, sorprendidos por los restos destrozados. Al preguntarle si volverá a subirse a un funicular en Portugal o en otro lugar, Di Bello fue enfática: "Definitivamente no".

Servicio detenido por inspecciones

El servicio, inaugurado en 1885, circula entre la plaza de los Restauradores y el barrio de Bairro Alto, conocido por su vida nocturna. El Elevador da Glória está clasificado como monumento nacional.

El Ayuntamiento de Lisboa detuvo las operaciones de otros tres famosos funiculares en la ciudad al tiempo que se realizaban inspecciones inmediatas.

Las banderas de la Unión Europea en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Bruselas ondearon a media asta. Varios mandatarios de la UE expresaron sus condolencias en las redes sociales.